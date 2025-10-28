Глава МИД Германии заявил, что предстоящая зима станет решающей для Украины

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что предстоящая зима станет решающей для Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал n-tv.

"Эта зима имеет решающее значение. Украина должна сохранить свою способность к обороне", - сказал он после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

По словам Вадефуля, 24 октября в рамках так называемой "коалиции желающих" обсуждалось, как "мобилизовать все силы, чтобы Украина смогла выстоять эту зиму".

Политик отметил, что ФРГ в этой связи несет особую ответственность.

"Украина может в любое время рассчитывать на Германию", - добавил он.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.