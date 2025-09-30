Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Глава Пентагона заявил о завершении "эры политкорректности" в армии

"Парней в платьях" в американской армии больше не будет. Глава Пентагона объявил об окончании эры политкорректности в вооруженных силах США.

Теперь, как утверждает Пит Хегсет, войска возвращаются к жестким армейским стандартам. Никаких бород, длинных волос и индивидуального самовыражения. Лицо должно быть чисто выбрито - разрешены только усы, не мешающие носить противогаз.

Кроме того, военнослужащие, независимо от должности и звания, должны два раза в год проходить проверку физподготовки и соответствовать нормам веса и роста.

