3.64 BYN
3.02 BYN
3.54 BYN
Глава Пентагона заявил о завершении "эры политкорректности" в армии
Автор:Редакция news.by
"Парней в платьях" в американской армии больше не будет. Глава Пентагона объявил об окончании эры политкорректности в вооруженных силах США.
Теперь, как утверждает Пит Хегсет, войска возвращаются к жестким армейским стандартам. Никаких бород, длинных волос и индивидуального самовыражения. Лицо должно быть чисто выбрито - разрешены только усы, не мешающие носить противогаз.
Кроме того, военнослужащие, независимо от должности и звания, должны два раза в год проходить проверку физподготовки и соответствовать нормам веса и роста.