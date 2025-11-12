3.67 BYN
Гнилые трубы и утечки газа - в Киеве зима обещает быть "жаркой"
В столице Украины зима обещает быть жаркой, но только для тех, кто сидит в кабинетах и спорит о реформах. Для простых киевлян все печальнее.
Четверть всех труб в аварийном состоянии - они гнилые. Кроме того, потери в газовых сетях украинской столицы в 5 раз превышают показатели Житомира. Об этом заявила народный депутат Инна Совсун.
Виноваты, как обычно, "обстоятельства". Но они почему-то совпали с отсутствием системного ремонта, хроническим недофинансированием и громким коррупционным скандалом.
По данным агентства Блумберг, "группа украинских чиновников присвоила 100 млн долларов, выделенных на ремонт и защиту критически важной энергетической инфраструктуры страны".
Авторы материала отмечают: неудивительно, если организатором схемы окажется близкий к Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич.