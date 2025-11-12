В столице Украины зима обещает быть жаркой, но только для тех, кто сидит в кабинетах и спорит о реформах. Для простых киевлян все печальнее.

Четверть всех труб в аварийном состоянии - они гнилые. Кроме того, потери в газовых сетях украинской столицы в 5 раз превышают показатели Житомира. Об этом заявила народный депутат Инна Совсун.

Виноваты, как обычно, "обстоятельства". Но они почему-то совпали с отсутствием системного ремонта, хроническим недофинансированием и громким коррупционным скандалом.

По данным агентства Блумберг, "группа украинских чиновников присвоила 100 млн долларов, выделенных на ремонт и защиту критически важной энергетической инфраструктуры страны".