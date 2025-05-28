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Госдеп США не подтвердил отмену ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия
Госдеп США не подтвердил отмену ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружияnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3383f270-9542-4c7e-aa6d-bb2000713975/conversions/04540fe5-073c-477e-b0d9-220f1a4f2f16-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3383f270-9542-4c7e-aa6d-bb2000713975/conversions/04540fe5-073c-477e-b0d9-220f1a4f2f16-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3383f270-9542-4c7e-aa6d-bb2000713975/conversions/04540fe5-073c-477e-b0d9-220f1a4f2f16-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3383f270-9542-4c7e-aa6d-bb2000713975/conversions/04540fe5-073c-477e-b0d9-220f1a4f2f16-xl-___webp_1920.webp 1920w
Госдепартамент США не подтвердил заявления о якобы снятии ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс.
"Я не собираюсь это обсуждать и не буду подтверждать это", - сказала она в ответ на просьбу прокомментировать утверждения властей Германии об отмене рядом стран, в том числе США, ограничений на дальнобойность передаваемого Киеву оружия.