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Госдеп США не подтвердил отмену ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия

Госдеп США не подтвердил отмену ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия

Госдепартамент США не подтвердил заявления о якобы снятии ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс.

"Я не собираюсь это обсуждать и не буду подтверждать это", - сказала она в ответ на просьбу прокомментировать утверждения властей Германии об отмене рядом стран, в том числе США, ограничений на дальнобойность передаваемого Киеву оружия.

США