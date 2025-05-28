Госдеп США не подтвердил отмену ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия

Госдепартамент США не подтвердил заявления о якобы снятии ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс.

"Я не собираюсь это обсуждать и не буду подтверждать это", - сказала она в ответ на просьбу прокомментировать утверждения властей Германии об отмене рядом стран, в том числе США, ограничений на дальнобойность передаваемого Киеву оружия.