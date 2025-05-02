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Госдеп США: Вашингтон больше не будет выполнять роль посредника в переговорах России и Украины
Соединенные Штаты больше не станут выполнять роль посредника в переговорах по урегулированию конфликта в Украине. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"Госсекретарь Марко Рубио дал понять, что методы нашего воздействия изменятся и мы не будем посредниками", - сказала она, отметив, что США при этом продолжат прилагать усилия для урегулирования конфликта.
Брюс убеждена, что на сегодняшний день вопросом урегулирования сложившегося кризиса должны заниматься только Россия и Украина. "Именно сейчас они должны представить и разработать конкретные идеи о том, как этот конфликт должен закончиться. Это будет зависеть от них", - добавила руководитель пресс-службы.
При этом Брюс ранее заявляла о необходимости личного общения лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в вопросе урегулирования этого конфликта.