3.65 BYN
3.01 BYN
3.54 BYN
И последовали после его смерти бунты: почему дело Мартина Лютера Кинга до сих пор не дает покоя США
История США насчитывает более 300 лет. За это время покушений, убийств политиков и медийных персон произошло десятки, если не сотни.
Пули свистели в сторону семи президентов, четверо из них скончались от полученных ран. Но есть истории, которые были не так сильно раскручены в прессе.
Одна из них произошла 4 апреля 1968 года, когда снайпер застрелил активиста и проповедника Мартина Лютера Кинга Младшего.
Он проповедовал мирный протест против расизма и сегрегации в США. Впервые о нем заговорили после 13-месячного бойкота в Монтгомери. Афроамериканцы отказались пользоваться автобусами из-за разделения мест по цвету кожи.
По окончании бойкота Мартин Лютер Кинг стал символом борьбы чернокожего населения за свои права, за пацифизм и "борьбу силой любви" сторонники назвали активиста "чернокожим Ганди". Поворотной точкой для США стало 28 августа 1963 года. Со ступеней мемориала Линкольну Кинг произнес "У меня есть мечта". Речь и по сей день считается одной из самых влиятельных в истории.
Речь положила конец политики сегрегации в США, а многие сторонники и вовсе выдвигали праведника в президенты. Это крайне не нравилось консервативной Америке и политикам. Но терпели Кинга почти 5 лет.
"Мечта, которая никогда не сбылась" - с таким заголовком вышли газеты на следующий день после смерти активиста. И хотя в убийстве признался Джеймс Эрл Рей - американец из бедной семьи, сторонники были уверены, что это заказной расстрел с самого верха.
И по сей день идут споры: как бы Мартин Лютер Кинг изменил Америку, кто испугался его популярности. Впрочем, версию про сумасшедшего убийцу-одиночку считали официальной вплоть до лета 2025 года.
Идеологический раскол и рост радикализма. Пули вместо диалога, и нападения вместо толерантности. Почему уровень насилия в США ставит рекорды и как покушения и кровавые расправы стали частью политической жизни, смотрите в "Понятной политике".