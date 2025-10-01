Информационная бомба, оказавшаяся в могиле: что стало с пилотом, много знавшим о теракте 11 сентября

За всю историю США в этой стране происходило множество убийств политиков и медийных персон. Часть из таких историй были несильно раскручены в прессе.

Одна из таких, например, о Филиппе Маршале - имя неизвестное в нашей стране, однако в США бывший пилот Военно-воздушных сил пользовался большим авторитетом и популярностью. Именно он одним из первых выдвинул теорию о том, что теракт 11 сентября - дело рук совсем не исламистов и бен Ладена.

Маршал, располагавший связями в спецслужбах, уверял, что теракт являлся сговором американской администрации Буша и саудовско-арабской знати. Нужно это было для завинчивания гаек и оправдания военной операции США в Афганистане.

В 2013 году Филипп хотел выпустить новую книгу, в которой обещал "информационную бомбу", но не успел. Маршалла и его детей убили неизвестные.

Все материалы, в том числе и рукопись писателя, изъяли в интересах следствия. Личность убийцы не установили, заявив лишь, что Маршал совершил самоубийство. А была ли в той книге сенсация или это просто рекламный трюк, мы уже никогда не узнаем.

Малек Дудаков, политолог-американист:

"Мы наблюдаем очередной взлет политического насилия в США, причем он начался не вчера и не позавчера. Это происходит с начала 2010-х - покушения, нападения на конгрессменов. В последнее время было два покушения на Трампа, нападение на самых разных политиков уровнем пониже, недавнее убийство Чарли Кирка и так далее".

Он отметил, что причины этого очевидны: "Американская политика сейчас дисфункционально расколота. Демократы с республиканцами друг друга воспринимают буквально как врагов своей собственной страны. И, конечно, есть очень много радикалов и слева, и справа, которые готовы брать оружие в руки".