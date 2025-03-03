Index: Орбан и Трамп поговорили по телефону

Index: Орбан и Трамп 3 марта говорили по телефону news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/922695ff-3b1f-401d-ad87-e1279d1885e4/conversions/589edb23-d7a3-40e5-a88b-a49d912c1d08-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/922695ff-3b1f-401d-ad87-e1279d1885e4/conversions/589edb23-d7a3-40e5-a88b-a49d912c1d08-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/922695ff-3b1f-401d-ad87-e1279d1885e4/conversions/589edb23-d7a3-40e5-a88b-a49d912c1d08-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/922695ff-3b1f-401d-ad87-e1279d1885e4/conversions/589edb23-d7a3-40e5-a88b-a49d912c1d08-xl-___webp_1920.webp 1920w

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп говорили по телефону вечером в воскресенье, 2 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на венгерский портал Index.

"Премьер-министр Виктор Орбан поздно вечером в воскресенье говорил по телефону с президентом Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.