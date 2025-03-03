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Index: Орбан и Трамп поговорили по телефону

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп говорили по телефону вечером в воскресенье, 2 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на венгерский портал Index.

"Премьер-министр Виктор Орбан поздно вечером в воскресенье говорил по телефону с президентом Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.

Содержания и тем разговора издание не приводит.

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