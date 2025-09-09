3.69 BYN
India Today: В Непале протестующие сообщили о переходе страны в их руки
Автор:Редакция news.by
Участники акции протеста в Непале заявили, что государство перешло под их контроль, также они предложили сформировать новое правительство и призвали к проведению выборов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал India Today и заявление демонстрантов.
"Эта страна перешла под наше руководство. Наши минимальные требования - сформировать гражданское правительство и провести новые выборы", - указали участники протестных акций.