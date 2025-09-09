3.69 BYN
Стоимость фьючерса на золото поставила новый исторический рекорд
Автор:Редакция news.by
Стоимость фьючерса на золото достигла исторического максимума, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на ТАСС и данные торговой площадки Comex.
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, обновила исторический максимум и поднялась выше отметки 3,7 тыс. долларов за тройскую унцию.
По данным на 16:27, цена на драгметалл выросла на 0,43 %, до 3701,7 долларов за тройскую унцию. По состоянию на 16:42 стоимость золота вновь ускорила рост и составила 3703,4 долларов за унцию.