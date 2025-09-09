Стоимость фьючерса на золото поставила новый исторический рекорд

Стоимость фьючерса на золото достигла исторического максимума, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на ТАСС и данные торговой площадки Comex.

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, обновила исторический максимум и поднялась выше отметки 3,7 тыс. долларов за тройскую унцию.