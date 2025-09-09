3.69 BYN
3.02 BYN
3.54 BYN
Глава МВД Польши: Закрытие границы с Беларусью будет временным
Автор:Редакция news.by
Глава МВД Польши Марчин Кервиньский заявил, что закрытие границы с Беларусью будет временным. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание Wiadomosci.
При этом он уточнил, что речь идет о полном закрытии пограничных переходов. По его словам, постановление о закрытии границы с Беларусью будет опубликовано в среду.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что Польша в полночь с четверга на пятницу закроет границу с Беларусью на фоне учений "Запад-2025", которые пройдут с 12 по 16 сентября