Глава МВД Польши: Закрытие границы с Беларусью будет временным

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/170b53be-f26d-40f4-a65c-a22efa1c7a0c/conversions/69bf7043-7049-4c79-808c-ff7c9b68d7b3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/170b53be-f26d-40f4-a65c-a22efa1c7a0c/conversions/69bf7043-7049-4c79-808c-ff7c9b68d7b3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/170b53be-f26d-40f4-a65c-a22efa1c7a0c/conversions/69bf7043-7049-4c79-808c-ff7c9b68d7b3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/170b53be-f26d-40f4-a65c-a22efa1c7a0c/conversions/69bf7043-7049-4c79-808c-ff7c9b68d7b3-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Глава МВД Польши Марчин Кервиньский заявил, что закрытие границы с Беларусью будет временным. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание Wiadomosci.

При этом он уточнил, что речь идет о полном закрытии пограничных переходов. По его словам, постановление о закрытии границы с Беларусью будет опубликовано в среду.