МВД сможет подписывать конвенции ООН против киберпреступности
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 сентября подписал указ № 326, которым наделил Министерство внутренних дел полномочиями на подписание конвенции ООН против киберпреступности. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Соответствующая конвенция была принята 24 декабря 2024 года. Полное название документа - Конвенция Организации Объединенных Наций против киберпреступности; укрепление международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных систем, и в обмене доказательствами в электронной форме, относящимися к серьезным преступлениям.