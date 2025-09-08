Индия и Китай - почему Запад опасается сближения двух гигантов

Политолог Петр Петровский в программе "Актуальное интервью" поделился своим мнением относительно интенсификации двухсторонних отношений Индии и Китая.

Несмотря на исторические противоречия и территориальные споры, две крупнейшие развивающиеся экономики мира демонстрируют курс на сближение, что может кардинально изменить глобальный баланс сил.

"Сегодня эти два государства являются локомотивами ШОС и БРИКС и фактически заявляют о возможности своего мирового лидерства. Несмотря на все проблемы, территориальные споры, которые имеются между Индией и Китаем, определенную конкуренцию в регионах, например, в Непале, Бутане, Шри-Ланке, все-таки Индии и Китаю приходится жить вместе, потому что они граничат между собой. И поэтому превалирование в их политике, даже в моменты похолодания отношений, - это сохранение мира", - отметил политолог.

По словам Петра Петровского, принятие решений правительствами обоих стран о недопущении на линии соприкосновения военных с огнестрельным или холодным оружием также является демонстрацией нежелания расширения конфликта до горячей фазы.

"Индия и Китай признают потребность безопасности как базовую между собой и более того являются участниками ШОС, которая создавалась для сохранения безопасности. Индия и Китай - это развивающиеся экономики, сильнейшим образом пострадавшие от колониального засилья Запада. Китай 5000 лет был самым развитым государством мира, Индия не менее развитая, то есть именно Запад был периферией мирового развития до 18 века. Поэтому между странами имеется некая антиколониальная солидарность", - рассказал эксперт.

Отсюда и возникло БРИКС, как система обеспечения суверенных торговых и финансовых возможностей. Создание параллельных систем - банковской отрасли, резервной валюты, платежных механизмов - призвано оградить страны-участницы от диктата и санкций со стороны США и их союзников.

На Западе, по словам политолога, такой сценарий развития событий воспринимают как прямую угрозу. Формирование многополярного мира, где власть будет распределена более справедливо, для этого порядка убийственно.

Показателен пример с Дональдом Трампом, который, придя к власти, сразу заявил о намерении бороться с БРИКС. Его недавние угрозы в адрес Китая и введение пошлин против Индии с 1 августа дали обратный эффект. Две страны стали интенсифицировать отношения, несмотря на все противоречия, и усиливать взаимное сотрудничество. Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые за 7 лет приехал на саммит ШОС в Китайскую Народную Республику.

