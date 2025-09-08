"Инженерный гром - 2025" - в Литве стартовали военные учения НАТО у границ Беларуси

В Литве стартовали военные учения НАТО под названием "Инженерный гром - 2025". Основная часть отработок пройдет на полигоне в Пабраде - это всего 15 км от белорусской границы.

В маневрах принимают участие 900 военнослужащих из США, Германии, Бельгии, Италии, Чехии, Эстонии, Нидерландов и Португалии. До 19 сентября они будут отрабатывать установку заграждений, в том числе взрывных, блокирование дорог, а также защиту от ядерного, биологического и химического оружия.