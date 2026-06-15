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Иран не будет взимать плату за проход через Ормузский пролив 60 дней
В течение 60 дней Иран не будет взимать плату за предоставление услуг судам, проходящим через Ормузский пролив, однако по окончании этого срока намерен это делать, пишет РИА Новости.
"Иран будет пропускать суда без взимания платы (через Ормузский пролив - Прим. ред.) только в течение 60 дней", - говорится в сообщении иранского агентства Fars.
Агентство отмечает, что по истечении 60-дневного периода Тегеран намерен извлекать финансовую выгоду от прохода судов по Ормузу, предоставляя услуги в сфере безопасности, судоходства и страхования. Однако Fars не уточнило, с какого момента это правило начнет действовать.
"То есть США согласились с самой концепцией взимания платы", - отметило иранское СМИ.
По данным агентства, из текста ирано-американского меморандума следует, что судоходство в Ормузском проливе будет регулироваться Ираном и Оманом.
Президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади в воскресенье, 14 июня, подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. По словам главы МИД Ирана, меморандум Ирана и США включает немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.