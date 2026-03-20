Истребители в небе: власти Литвы выступили с успокаивающими предупреждениями

20 марта в Литве начались учения с участием истребителей НАТО, в том числе с переходом звукового барьера. Из-за отсутствия у стран Балтии собственных самолетов, миссию по патрулированию неба здесь исполняет авиация других членов альянса.



В Литве тренировочные полеты будут проходить на сверхнизких высотах. И чтобы самолеты не напугали граждан, власти выступили с успокаивающими предупреждениями. Учения развернутся над северными регионами Литвы и неподалеку от Клайпеды.

