Истребители в небе: власти Литвы выступили с успокаивающими предупреждениями

20 марта в Литве начались учения с участием истребителей НАТО, в том числе с переходом звукового барьера. Из-за отсутствия у стран Балтии собственных самолетов, миссию по патрулированию неба здесь исполняет авиация других членов альянса.

В Литве тренировочные полеты будут проходить на сверхнизких высотах. И чтобы самолеты не напугали граждан, власти выступили с успокаивающими предупреждениями. Учения развернутся над северными регионами Литвы и неподалеку от Клайпеды.

16 марта аналогичные тренировочные полеты проводились в небе над Эстонией.

