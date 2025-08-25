Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Италия готова направить в Украину специалистов для разминирования территорий

Правительство Италии заявило о готовности направить в Украину военных специалистов для разминирования территорий и водного пространства.

В качестве других возможных вариантов поддержки рассматривается также обмен развединформацией и участие итальянских ВВС в операциях по патрулированию воздушного пространства.

На прошлой неделе премьер Италии на онлайн-встрече "коалиции желающих" раскритиковала идею об отправке в Украину европейского миротворческого контингента. Вместо этого она предложила дать Киеву гарантию "автоматической защиты" по аналогии с пятой статьей НАТО о коллективной обороне.

