Италия готова направить в Украину специалистов для разминирования территорий

Правительство Италии заявило о готовности направить в Украину военных специалистов для разминирования территорий и водного пространства.

В качестве других возможных вариантов поддержки рассматривается также обмен развединформацией и участие итальянских ВВС в операциях по патрулированию воздушного пространства.