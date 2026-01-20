Из-за конфликта по поводу Гренландии Европа может начать распродажу ценных бумаг США

Конфликт из-за Гренландии может подтолкнуть Европу к массовой распродаже американских ценных бумаг. А это приведет к настоящему шторму в мировой экономике, предупреждает Bloomberg.

Уточняется, что Европа является крупнейшим кредитором США: европейским странам принадлежат американские облигации и акции на сумму около 8 трлн долларов, почти вдвое больше, чем у всего остального мира.