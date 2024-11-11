Из-за обрыва финского кабеля цены на энергию резко выросли

В Прибалтике резко выросли цены на электроэнергию. Связано это с недавним повреждением кабеля из Финляндии, а также по причине роста спроса в Скандинавии. В часы пикового потребления, стоимость мегаватт-часа взлетала до 200 евро. Для потребителей это уже неподъемные цифры (особенно если так будет и дальше). В Прибалтике начали переходить на электричество угольных ТЭС. И это для трех постсоветских республик станет делом обычным. Напомним, когда Прибалтика состояла в белорусско-российском энергетическом кольце БРЭЛЛ, сохранялась возможность закупки дешевого электричества у соседей. Теперь это сделать нельзя даже физически. Прибалты все сами обрубили.