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Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам
Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам, в то время как администрация Дональда Трампа пытается заключить дипломатическое соглашение с Тегераном. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на телеканал CNN.
По мнению американских властей, такой удар был бы "дерзким разрывом" с президентом Дональдом Трампом. Он также может спровоцировать более широкий региональный конфликт на Ближнем Востоке.
По словам одного из чиновников, "вероятность израильского удара по иранскому ядерному объекту значительно возросла за последние месяцы".
Сообщается, что пока не ясно, приняли ли израильские лидеры окончательное решение. Нанесет ли Израиль удар и как именно, будет зависеть от того, что он думает о переговорах США с Тегераном по ядерной программе. Опасения вызваны не только публичными и частными сообщениями высокопоставленных израильских чиновников, что Израиль рассматривает такой шаг, но и перехваченными сообщениями и наблюдениями за перемещениями израильских военных. В то же время это может быть только попыткой Израиля оказать давление на Иран, чтобы тот отказался от ключевых положений своей ядерной программы.
Дональд Трамп пригрозил военными действиями против Ирана, если попытки его администрации договориться о новой ядерной сделке потерпят неудачу.
В материале также говорится, что у Израиля нет возможности уничтожить ядерную программу Ирана без американской помощи. Как сообщается, на данный момент переговоры США с Ираном зашли в тупик из-за требования к Тегерану не обогащать уран.
Соединенные Штаты и Иран при посредничестве Омана провели четыре раунда переговоров по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана. Первый этап прошел 12 апреля в столице Омана Маскате, второй - 19 апреля в Риме, третий и четвертый - 26 апреля и 11 мая снова в оманской столице. Иранскую делегацию возглавлял глава МИД Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф. Пятый раунд переговоров между Ираном и США может состояться в Риме с 24 по 25 мая.