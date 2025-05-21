Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам, в то время как администрация Дональда Трампа пытается заключить дипломатическое соглашение с Тегераном. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на телеканал CNN.

По мнению американских властей, такой удар был бы "дерзким разрывом" с президентом Дональдом Трампом. Он также может спровоцировать более широкий региональный конфликт на Ближнем Востоке.

По словам одного из чиновников, "вероятность израильского удара по иранскому ядерному объекту значительно возросла за последние месяцы".

Сообщается, что пока не ясно, приняли ли израильские лидеры окончательное решение. Нанесет ли Израиль удар и как именно, будет зависеть от того, что он думает о переговорах США с Тегераном по ядерной программе. Опасения вызваны не только публичными и частными сообщениями высокопоставленных израильских чиновников, что Израиль рассматривает такой шаг, но и перехваченными сообщениями и наблюдениями за перемещениями израильских военных. В то же время это может быть только попыткой Израиля оказать давление на Иран, чтобы тот отказался от ключевых положений своей ядерной программы.

Дональд Трамп пригрозил военными действиями против Ирана, если попытки его администрации договориться о новой ядерной сделке потерпят неудачу.

В материале также говорится, что у Израиля нет возможности уничтожить ядерную программу Ирана без американской помощи. Как сообщается, на данный момент переговоры США с Ираном зашли в тупик из-за требования к Тегерану не обогащать уран.