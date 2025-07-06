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К чему может привести безразличие Запада к ударам по ядерным объектам в Иране
Независимость Беларуси - важнейшая ценность страны и каждого гражданина. Однако наш суверенитет устраивает не всех. Против страны развязана гибридная война. Не допустить ее перехода в горячую стадию - такую задачу ставят перед собой военные.
Миссия эта в наши дни осложняется порой необъяснимой реакцией Запада на наиболее острые угрозы, в том числе ядерную. О сути новых вызовов и ответственности каждого за мирное небо - в проекте "Диспозиция".
Недавний саммит НАТО, который должен был дать ответы на многие вопросы, вместо этого породил дополнительные плюс добавил общую неопределенность. Киев продолжает оставаться в застывшем состоянии перед дверью альянса, при этом туман не устает продуцировать лидер США Дональд Трамп, но это уже не новость.
И не так все неопределенно для нас, ибо в направлении Беларуси определенно точно продолжится концентрация войск стран Североатлантического альянса. И это, конечно, тоже не новость. Пожалуй, довольно необычным в последнее время можно назвать только западное смирение с ударами по ядерным объектам в Иране. Как-то пугающе буднично отнеслась золотая часть человечества к возможному повторению чернобыльской трагедии. Девальвация чувства опасности, судя по всему, трансформировала Запад. А ведь иранский прецедент, учитывая реакцию, может взять на вооружение, к примеру, Киев. И разве кто-то удивится атакам на АЭС?
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
"Недавние удары по ядерным объектам Ирана, находящимся под контролем МАГАТЭ, самым опасным образом нарушают положения международного права, включая Договор о нераспространении ядерного оружия и Женевские конвенции 1949 года. Не буду даже говорить о чувствах, которые такие действия вызывают в Беларуси - стране, наиболее пострадавшей от аварии на Чернобыльской атомной станции. Тогда радиоактивные осадки были зафиксированы даже в Великобритании, Германии и Швеции. Думают, наверное, что сейчас не накроет. Особенно страну, которая совершила подобные деяния".
Все невозможные и возможные военные факторы в любых комбинациях предстоит учитывать при укреплении безопасности нынешним выпускникам факультета Генерального штаба. Эти офицеры одинаково умело управляют многотысячными коллективами, продумывают и воплощают стратегию перевооружения, работают с искусственным интеллектом. В ходе занятий слушатели, можно сказать, онлайн исследовали различные приемы борьбы, которые применялись в ходе многочисленных противостояний.
"Процесс обучения - не статичный, мы, конечно же, изучаем опыт конфликтов, которые происходят в мире, оперативно все это внедряем в процесс обучения, поэтому сегодня выпускники факультета Генерального штаба прекрасно умеют анализировать обстановку, которая складывается в том числе вокруг нашей страны, и обладают знаниями с учетом опыта современности для того, чтобы правильно построить подготовку войск", - отметил начальник Военной академии Беларуси Андрей Горбатенко.
В войсках у выпускников ключевым останется принцип "делай как я". Не важно, в каком ты звании и на какой должности, командир должен досконально знать профессии и оружие подчиненных. Недавно на сборах комбриги работали в качестве механиков-водителей, наводчиков танков, БМП, бронетранспортеров. Победа на поле боя, как показывает СВО в Украине, зачастую зависит от индивидуальной подготовки.
Валерий Булыго, командир десантно-штурмовой бригады:
"Ни в коем случае командиру, какую бы он должность ни занимал, не нужно сторониться того вооружения, которое находится у него в подчинении. Каждый из нас должен его хорошо знать, знать, как правильно и эффективно его применять. В бой-то на этом вооружении с этой техникой идет наш подчиненный личный состав, который должен быть обучен эффективному применению этих образцов".
Текущее лето можно назвать яркой иллюстрацией системы обороны, которую строит Беларусь. Мы можем себе позволить такую роскошь при укреплении защиты, как дипломатия. И в этом направлении Минск уверенно продвигается. Недавний форум, совещание министров обороны ШОС в Китае, на котором Беларусь впервые участвовала в качестве полноправного члена организации, переговоры с главами военных ведомств КНР, Индии - все это активы и достижения, которыми обладают немногие страны. Но этих активов у нас бы не было, если бы каждый солдат и офицер не выкладывался на учениях и тренировках, демонстрируя, что за свое Отечество мы можем и умеем постоять.