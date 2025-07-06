К чему может привести безразличие Запада к ударам по ядерным объектам в Иране

Независимость Беларуси - важнейшая ценность страны и каждого гражданина. Однако наш суверенитет устраивает не всех. Против страны развязана гибридная война. Не допустить ее перехода в горячую стадию - такую задачу ставят перед собой военные.

Миссия эта в наши дни осложняется порой необъяснимой реакцией Запада на наиболее острые угрозы, в том числе ядерную. О сути новых вызовов и ответственности каждого за мирное небо - в проекте "Диспозиция".

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Недавний саммит НАТО, который должен был дать ответы на многие вопросы, вместо этого породил дополнительные плюс добавил общую неопределенность. Киев продолжает оставаться в застывшем состоянии перед дверью альянса, при этом туман не устает продуцировать лидер США Дональд Трамп, но это уже не новость.

И не так все неопределенно для нас, ибо в направлении Беларуси определенно точно продолжится концентрация войск стран Североатлантического альянса. И это, конечно, тоже не новость. Пожалуй, довольно необычным в последнее время можно назвать только западное смирение с ударами по ядерным объектам в Иране. Как-то пугающе буднично отнеслась золотая часть человечества к возможному повторению чернобыльской трагедии. Девальвация чувства опасности, судя по всему, трансформировала Запад. А ведь иранский прецедент, учитывая реакцию, может взять на вооружение, к примеру, Киев. И разве кто-то удивится атакам на АЭС?

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc98af1d-e4d7-4bf2-bee5-8d5d86f8bd85/conversions/02cc224a-8240-4f06-9b43-5fca971658dc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc98af1d-e4d7-4bf2-bee5-8d5d86f8bd85/conversions/02cc224a-8240-4f06-9b43-5fca971658dc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc98af1d-e4d7-4bf2-bee5-8d5d86f8bd85/conversions/02cc224a-8240-4f06-9b43-5fca971658dc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc98af1d-e4d7-4bf2-bee5-8d5d86f8bd85/conversions/02cc224a-8240-4f06-9b43-5fca971658dc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Недавние удары по ядерным объектам Ирана, находящимся под контролем МАГАТЭ, самым опасным образом нарушают положения международного права, включая Договор о нераспространении ядерного оружия и Женевские конвенции 1949 года. Не буду даже говорить о чувствах, которые такие действия вызывают в Беларуси - стране, наиболее пострадавшей от аварии на Чернобыльской атомной станции. Тогда радиоактивные осадки были зафиксированы даже в Великобритании, Германии и Швеции. Думают, наверное, что сейчас не накроет. Особенно страну, которая совершила подобные деяния".

Все невозможные и возможные военные факторы в любых комбинациях предстоит учитывать при укреплении безопасности нынешним выпускникам факультета Генерального штаба. Эти офицеры одинаково умело управляют многотысячными коллективами, продумывают и воплощают стратегию перевооружения, работают с искусственным интеллектом. В ходе занятий слушатели, можно сказать, онлайн исследовали различные приемы борьбы, которые применялись в ходе многочисленных противостояний.

Андрей Горбатенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71ce450f-1648-4fe6-8092-bd9b0d6982d8/conversions/bcec882c-b377-4f7b-8442-e6b1f1564e26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71ce450f-1648-4fe6-8092-bd9b0d6982d8/conversions/bcec882c-b377-4f7b-8442-e6b1f1564e26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71ce450f-1648-4fe6-8092-bd9b0d6982d8/conversions/bcec882c-b377-4f7b-8442-e6b1f1564e26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71ce450f-1648-4fe6-8092-bd9b0d6982d8/conversions/bcec882c-b377-4f7b-8442-e6b1f1564e26-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Процесс обучения - не статичный, мы, конечно же, изучаем опыт конфликтов, которые происходят в мире, оперативно все это внедряем в процесс обучения, поэтому сегодня выпускники факультета Генерального штаба прекрасно умеют анализировать обстановку, которая складывается в том числе вокруг нашей страны, и обладают знаниями с учетом опыта современности для того, чтобы правильно построить подготовку войск", - отметил начальник Военной академии Беларуси Андрей Горбатенко.

В войсках у выпускников ключевым останется принцип "делай как я". Не важно, в каком ты звании и на какой должности, командир должен досконально знать профессии и оружие подчиненных. Недавно на сборах комбриги работали в качестве механиков-водителей, наводчиков танков, БМП, бронетранспортеров. Победа на поле боя, как показывает СВО в Украине, зачастую зависит от индивидуальной подготовки.

Валерий Булыго, командир десантно-штурмовой бригады:

"Ни в коем случае командиру, какую бы он должность ни занимал, не нужно сторониться того вооружения, которое находится у него в подчинении. Каждый из нас должен его хорошо знать, знать, как правильно и эффективно его применять. В бой-то на этом вооружении с этой техникой идет наш подчиненный личный состав, который должен быть обучен эффективному применению этих образцов".

Валерий Булыго news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d39c9ab-d53c-46ea-9bf3-c2f22da83069/conversions/8d714290-cb93-4017-a160-d1060eb5374d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d39c9ab-d53c-46ea-9bf3-c2f22da83069/conversions/8d714290-cb93-4017-a160-d1060eb5374d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d39c9ab-d53c-46ea-9bf3-c2f22da83069/conversions/8d714290-cb93-4017-a160-d1060eb5374d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d39c9ab-d53c-46ea-9bf3-c2f22da83069/conversions/8d714290-cb93-4017-a160-d1060eb5374d-xl-___webp_1920.webp 1920w