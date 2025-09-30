К чему приведет разногласие по бюджету в США?

Срок принятия бюджета заканчивается, а компромисс с демократами не найден. 29 сентября президент США Дональд Трамп дал руководству Демократической партии "последний шанс". Он призвал их прибыть в Белый дом для обсуждения мер по предотвращению приостановки работы госорганов.

При этом пресс-секретарь американской администрации подчеркнула, что сейчас не время зарабатывать политические очки на атаке Трампа, а нужно поступить правильно по отношению к американскому народу и сохранить финансирование правительства. Но прийти к общему соглашению за 36 часов до дедлайна не удалось. Вице-президент Джей Ди Вэнс предрек шатдаун.

Джей Ди Вэнс, вице-президент США:

"Вы много услышите от демократов в Сенате и Палате представителей о том, что американская политика в области здравоохранения разрушена. Мы пытались исправить это в течение 8 месяцев нашего пребывания у власти. Но все, в чем они обвиняют американское здравоохранение, - это политика, которую демократы поддерживали в течение последнего десятилетия. Так что, если они хотят поговорить о том, как исправить американскую политику в области здравоохранения, давайте сделаем это. Я думаю, что мы приближаемся к шатдауну, потому что демократы не будут поступать правильно. Я надеюсь, что они передумают, но посмотрим".

Американцы рискуют перевернуть календарь - и снова шатдаун. Таких с 1980 года в США было уже 14. Самый продолжительный длился 35 дней при первом сроке Трампа. Тогда яблоком раздора стали расходы на строительство приграничной стены. Теперь камень преткновения - медстраховки. Хозяин Белого дома хочет их сократить, обвиняя тех, кто эту сферу финансирует, в том, что они дают много денег нелегальным мигрантам.

Майк Джонсон, спикер Палаты представителей США:

"Они хотели, как вы сказали, восстановить льготы, финансируемые налогоплательщиками. Они хотят забрать ваши средства и отдать их на выплату пособий нелегалам. Они хотят восстановить это, потому что мы от этого избавились. Они хотят поддержать левые СМИ".

Новый финансовый год начнется в США уже 1 октября. Бюджет страны в настоящее время не утвержден. Даже законопроект о временном финансировании Сенатом отклонен.

Местные СМИ бьют тревогу. New York Times отмечает: последствия могут быть колоссальными для федеральных служащих и американцев, зависящих от целого ряда государственных услуг, поскольку чиновники Трампа дали понять, что планируют провести массовые увольнения в случае остановки работы правительств.

Если на Капитолийском холме не успеют до завтра принять хотя бы временную резолюцию о продолжении финансирования, шатдаун неминуемо настигнет страну.