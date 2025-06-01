От перемены мест слагаемых сумма не меняется. С этим законом арифметики хорошо знакомы поляки. В очередной раз путем манипуляций, фальсификаций, борьбы компроматов к финишной прямой на президентских выборах пришли два кандидата. Они из кардинально противоположных лагерей, которые при этом одинаково не заинтересованы в процветании собственной страны. Кароль Навроцкий и Рафал Тшасковский. Первый - агент влияния Вашингтона, второй - протеже Брюсселя.

Чем ближе был день финального голосования, тем острее и грязнее становилась политическая грызня. И кто бы ни занял пост уходящего в прошлое Дуды, у власти так и останется одна из партий, которые уже 30 лет по очереди сменяют друг друга. О разочаровании польского избирателя от скандальных выборов без выбора - в рубрике "Полная Европа".

У обоих рыльце в пушку. За три десятилетия «Право и справедливость» на пару с «Гражданской платформой» так зазомбировали поляков, что те уже не отзываются на внешние раздражители. Скандалов, которые сопровождали нынешнее волеизъявление граждан, хватило бы на пару томиков занимательного чтива. И с каждой новой избирательной кампанией кандидаты все реже заботятся о своей стране, но все чаще - об имидже оппонентов.

"Внутренние проблемы меня лично и очень многих людей не удовлетворяют, потому что они не знают, как решить кризис здравоохранения. В принципе, я не услышал хороших, удовлетворяющих меня ответов насчет просвещения, на счет обеспечения развития Польши. Кроме того, я хочу обратить внимание, что оба кандидата прошли во второй тур и имеют за собой, честно скажем, аферы, которые в нормальных, цивилизованных странах просто лишили бы их возможности баллотироваться в президенты", - рассказывает Мачей Вишневский, главный редактор польского портала STRAJK.EU.

Но то в цивилизованных странах. В Польше же во власть идут и имеют определенные успехи только те, кого назначают свыше. Неважно кто - партии-узурпаторы, другие страны или все вместе. А потому совершенно неважно, кто и что ты по жизни: наркоман, сутенер или мошенник. Главное - дорваться до руля, а там все забудут и простят.

А потому очередная порция "желтизны" их репутацию уже не подмочит. Все эти скандалы, интриги, расследования - скорее, для антуража, они слабо влияют на избирателя. Вот смотрите, информация о том, что и один, и второй запросто способны на махинации с недвижимостью, не возымела последствий. На этом можно было бы нажать на паузу, но нет, по инерции копание в грязном белье продолжилось.

Отличился на этот раз Навроцкий. Ставленник "ПиС" прямо во время дебатов что-то заложил за губу, явно стараясь продемонстрировать, что без допинга не сможет слушать речи конкурента.

Какая шумиха поднялась - того хватило для запуска волны слухов о наркотической зависимости кандидата. Но вот незадача, как раз таки Тшасковский считается одним из главных наркоманов в польской элите. Кстати, Навроцкий всем утер нос и сдал тест - там чисто. Оппонент - нет. Зато Дуда радостно побежал топить за своего товарища "ПиСовца" - призвал проверять всех кандидатов на запрещенные вещества: "Это очень серьезная проблема. Времена очень трудные, и человек, который является главнокомандующим вооруженными силами, который имеет записанную в конституции ответственность за безопасность Польской республики, не может иметь таких привычек, которые ведут к тому, что он не полностью сознательно будет принимать решения".

Дальше - больше. Следом Навроцкого обвили и в сутенерстве. Якобы в далеких 2000-х, во времена работы охранником, тот снабжал проститутками гостей Grand Hotel в Сопоте. Естественно, кандидат все отрицает, хотя уверен, что древнейшая профессия вполне свойственна польской политике: "Сегодня в Польше проблема - это политическая проституция, которая хочет продать страну за иностранные деньги".

Кстати, про "за деньги" - да. Тшасковский был обвинен в получении средств от немецких фондов и организации Сороса "Открытое общество", которая давно ассоциируется с продвижением либеральной и прочей радужной повестки. И тут отнекиваться было бесполезно, не зря же за него голосуют все меньшинства.

"Для меня важно чувствовать себя в безопасности, потому что я сама принадлежу к ЛГБТ. С Навроцким же мы все под угрозой, потому что он уже высказал, что он думает о таких людях", - поделилась жительница Польши.

И знаете, Сорос для нынешней администрации США - это настоящий триггер. Трамп уверен, что именно этот старый разжигатель революций и его империя зла стоит за всеми трудностями и сложностями на его пути к президентству. Тут же американский Конгресс потребовал от Еврокомиссии разъяснений по поводу возможных фальсификаций.

Правящую в Польше коалицию Туска обвинили в нарушении принципов верховенства права при поддержке ЕС, тем самым сбросили маски и в открытую продемонстрировали, кто за кем стоит. И вот уже высокие чины из Вашингтона откровенно топят за своего кандидата - Навроцкого.

"Это то, что нам нужно, чтобы Польша сделала сейчас. Вы должны выбрать правильного лидера. Вы будете теми, кто вернет Европу к консервативным ценностям. Вы откроете глаза общественности, всем во всем мире на то, каковы возможности, когда наши две страны объединяются за свободу", - заявила Кристи Ноэм, министр внутренней безопасности США.

За Тшасковского же вписался Брюссель, точнее, его румынская версия. Избранный с большими вопросами и явными нарушениями уже бывший мэр Бухареста проявил профсолидарность и призвал голосовать за градоначальника Варшавы.

"Как президент Румынии я хочу работать с президентом Рафалом Тшасковским, премьер-министром Дональдом Туском, для сотрудничества между нашими странами и для сильного Европейского союза", - поделился своими ожиданиями Никушор Дан.