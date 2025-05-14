Как и почему Rail Baltica оказалась скоростной дорогой в финансовую пропасть

Rail Baltica - флагманский проект, призванный продемонстрировать технологическое превосходство Европы. Целое десятилетие проект являлся самой пафосной стройкой в Прибалтике. Rail Baltica должна была связать Литву, Латвию и Эстонию с европейской железнодорожной сетью. К слову, бумажные тигры до сих пор пользуются наследием "советских оккупантов".

Во времена СССР в Прибалтике активно строили железнодорожную инфраструктуру по своим стандартам с колеей 1520 мм. В Европе же действует другой стандарт, который составляет 1435 мм. Технические различия серьезно усложняют движение поездов, и на границе их приходится переставлять на другую колею. Для интеграции региона в единую транспортную сеть Евросоюз выделил несколько миллиардов евро, но что-то пошло не так.

Вертолетные деньги из европейского бюджета принялись старательно осваивать с первых дней поступления на латвийские счета. Rail Baltica оказалась скоростной дорогой в финансовую пропасть. Изначально первые поезда по ней должны были поехать еще в 2015 году, но потом сроки пришлось сдвинуть до 2024 года. Однако менеджеры и подрядчики проекта менялись так часто, что сегодня уже никто не может разобраться, в чьих карманах в итоге осели деньги. Но когда стоимость проекта пересчитали в очередной раз, то выяснилось, что вместо указанных в смете 2 млрд евро теперь для завершения стройки необходимо в общей сложности порядка 10 млрд. И ведь это еще не конец.

Депутат Европейского парламента от Латвии Вилис Криштопанс заявил, что Rail Baltica - катастрофа, от которой хочется плакать. В Латвии на дороги в год тратится примерно 300 млн евро. "Всего лишь 300 млн, а в Rail Baltica вложены миллиарды. Ну как можно сравнить одну линию, которая идет от Эстонии к Литве, и все дороги Латвии, по которым ездит больше 1 млн легковых автомобилей", - недоумевал депутат.

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Ушлые латвийские чиновники в рамках проекта Rail Baltica постарались включить в стройку расширение собственной национальной инфраструктуры. В Риге даже начали частично возводить объекты, которые в итоге уже на протяжении нескольких лет считаются долгостроями, ведь довести объект до конца не представляется возможным - собственных денег у страны на них нет.

Латвийский бюджет ежегодно формируется с дефицитом, и страна методично погружается в долги, а Брюссель не торопится выделять средства эффективным менеджерам. Да и денег в коллективном бюджете уже давно не так много, как в сытые времена. В итоге пока строили ответвление до Риги от основной трассы Rail Baltica, умудрились потратить все деньги, которые выделил Евросоюз.

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"Правительство Латвии приняло решение заморозить рижскую часть проекта Rail Baltica. И это, кстати, те же самые люди, которые 10 лет назад принимали решение, чтобы потратить сотни миллионов евро таким образом, что сейчас ни одно следствие не может понять, как эти деньги были потрачены, - отметил депутат Европейского парламента от Латвии Нил Ушаков. - И эти люди также еще говорят: "Ой, а кто это сделал?", "Ой, а что у нас с коммуникацией?" А с коммуникацией было все в порядке. Сейчас назначат новых начальников на телевидение и радио, как запланировано с зарплатами по 10 тыс. евро, и эти начальники объяснят каждому жителю Латвии, что проект Rail Baltica в нынешнем его исполнении - это великое счастье для народа страны".

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Сегодня управляющая компания вынуждена признать, что даже к 2030 году Rail Baltica не будет полностью завершена ни в одной из стран Прибалтики. На повестку дня выходят штрафные санкции и компенсации. Если Латвия не достроит свою часть дороги, то ей, вероятно, придется компенсировать в европейский бюджет потраченные средства. Где их взять, уже активно думают. Экс-министр сообщения Латвии Анрийс Матисс предложил повысить НДС на 5 % (то есть залезть в карманы к каждому латышу).

Коррупция и вероятная нагрузка на латышей являются не самыми большими из неприятностей, с которыми придется столкнуться. Неожиданно оказалось, что есть большие вопросы к рентабельности проекта.

Доходы от эксплуатации Rail Baltica рассчитывались исходя из двух основных показателей - грузовые и пассажирские перевозки. По этим планам 37 % грузов должны были поступать из Беларуси, России, Украины, Узбекистана и Казахстана. Кроме того, каждый четвертый пассажир должен был быть из Беларуси и России. Санкционное противостояние, в котором как раз Прибалтика является одним из основных инициаторов, полностью уничтожает экономику проекта Rail Baltica.

Что сегодня делать с помпезными долгостроями в Латвии, никто не понимает, ведь ответственных найти уже не получится, да и если начать глубоко копать, то можно с легкостью выйти на самих себя. В Латвии сегодня едва ли найдется политик, который не успел улучшить свое благосостояние на стройке века, а вот возмещать растраты все-таки придется латвийским гражданам.