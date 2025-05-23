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Четверг, 15 мая 2025 года. Стамбул, Турция. Рабочий офис президента Реджепа Эрдогана - дворец Долмабахче. У дворца собрались журналисты, звучали разные языки. Все ожидали начала прямых переговоров России и Украины, анонсированных на 10 утра.

Российская делегация прибыла в Стамбул. Борт приземлился в аэропорту Ататюрк. Известен состав переговорщиков. Помощник российского президента Владимир Мединский, он глава делегации, замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

"Очень важно, что здесь проходит встреча. И тот факт, что Путин предложил провести встречу и предложил дату, де-факто ускорил начало переговорного процесса. И здесь, действительно, мы можем достичь какого-либо результата", - отметил глава Центра дипломатических отношений политических исследований (DIPAM) Толга Сакман.

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Позиции России остаются неизменными - устранение первопричин конфликта и установление долгосрочного мира.

В 14:00 в столице Турции, Анкаре, приземлился Зеленский. Его встретил глава МИД Украины Сибига, который уже переговорил с госсекретарем США Марко Рубио и сенатором Линдси Грэмом в Анталии. Первые указания от боссов из Вашингтона получены.

В Анкаре Зеленский огласил состав делегации - министр иностранных дел, представители офиса президента и руководители всех спецслужб. Позже он снова все перекроил и снова обвинил всех вокруг.

Украинская делегация то переносила время, то меняла состав, ждали разрешение Зеленского. А он засел в Анкаре, как и в феврале, пока непрямые переговоры шли в Саудовской Аравии. То жаловался на уровни российских переговорщиков, то требовал Путина, с которым сам же себе указом запретил вести всякие переговоры. Какой-то горячечный бред. Сделать из делового формата шоу, когда на кону вообще-то жизни их же людей, это вполне в стиле "Квартала 95".

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15 мая 17:30. Голос разума звучал из Генконсульства России. Владимир Мединский, глава делегации, собрал журналистов. Снова, публично, заявил о готовности к переговорам. С той стороны тишина.

Лишь к ночи стало ясно, что украинцам разрешили принимать участие в переговорах. Информация о том, кто в составе, менялась много раз на дню. В итоге это заместители глав МИД, СБУ, Генштаба, ВСУ.

Три года назад киевской стороной были сорваны все договоренности, достигнутые во время переговоров контактных групп России и Украины. Три года назад украинские переговорщики также сутками летели до Гомеля, о чем, как и об условиях тех белорусских раундов, им напомнили сразу же при встрече.

"Очень важно было напомнить, о чем мы договорились в Гомеле еще в конце февраля. Как это все могло закончиться, если бы Украина согласилась на мир в конце февраля. Они не согласились, тянули резину, после этого следующий этап договоренностей был уже в Стамбуле. Он был несколько более жестким по отношению к реалиям на земле, чем то, что предлагалось в Гомеле. Но, к сожалению, и стамбульский процесс тоже был сорван уже из-за прямого вмешательства Запада", - сказал глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.

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В пятницу, 16 мая, в 12:30 начались прямые переговоры России и Украины под председательством Турции. Украинские миротворцы в камуфляже, российская делегация в строгих деловых костюмах.

"Одна из самых больших проблем - это, безусловно, вопрос о так называемых гарантиях безопасности Украины. Позиция европейских стран и Киева заключается в том, что она предполагает размещение европейских военных контингентов на территории украинского государства, которые будут охранять Украину, но на самом деле одновременно с этим давить и на Россию в определенном смысле. Конечно же, с точки зрения Москвы это неприемлемо. В этом контексте возможно допустить выход американцев из переговорного процесса", - подчеркнул доцент факультета НИУ "Высшая школа экономики", кандидат политических наук Дмитрий Новиков.

Украинцы постоянно на звонке с прикормленными журналистами, которые разгоняют русофобию и ненависть в лентах. Нельзя позволить интересу упасть. Ведь Украина даже здесь, в Стамбуле, уже не то чтобы вопрос номер один.

Дональд Трамп побарражировал в регионе, увез с Востока миллиардные контракты и заявил в итоге, что в Стамбул вообще-то и не собирался. Отправил в Турцию госсекретаря Рубио, который с представителями Британии, Франции и Германии обсуждал Украину и Иран. Сразу последовало заявление спецпредставителя Стива Уиткоффа, что объединенный залив может обогнать Европу. Объединит его миротворец Трамп, конечно. А ведь Александр Лукашенко не единожды предупреждал Зеленского, что партнеры продадут за гроши. Как только возникнет новая тема в мировой повестке - время говорить о мире, и это время нельзя упустить.

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"Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие, а чтобы мир заключить. Вопрос не в России. Поэтому надо разбираться с другой стороны. Насколько я сегодня понимаю этот вопрос. Как только американцы с украинцами решат, что нужен мир, европейцы станут в строй, и мир наступит", - заявил Александр Лукашенко.

По крайней мере, делегации поговорили в Стамбуле лицом к лицу. Это уже большое дело. Россияне вышли к прессе. Глава группы переговорщиков Владимир Мединский обозначил, что встречи удовлетворены. Далее стороны сформулируют свое видение режима прекращения огня, обмена пленными.

Украинцы в лучших традициях. Согнали всех в толпу, спровоцировали давку. Шоу должно продолжаться, даже если цена этому шоу - тысячи и тысячи украинских жизней. Впрочем, этот артист свое отыграл. Решать судьбу Украины будут два президента, вот только это Путин и Трамп. Зеленского в этом уравнении нет.

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Президенты России и США более двух часов говорили по телефону, разошлись весьма довольными друг другом. А мир услышал по итогам обнадеживающее - готовы работать над меморандумом об условиях и сроках мирного урегулирования и возможного прекращения огня. В общем, серьезные люди решают серьезные вопросы.