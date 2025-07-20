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Как в Польше хотят решить вопрос с мигрантами, вернув пограничный контроль с Германией и Литвой
Отряхнувшись от грязных выборов, Польша восстает против Брюсселя. Вновь почувствовавшая силу, правда, теперь уже оппозиционная партия "Право и Справедливость" демонстрирует небывалую удаль в вопросах миграции. Ее представители инициировали сбор подписей за проведение референдума по отказу от принудительного приема нелегалов в соответствии с новым пактом Европейского союза.
Инициатива, конечно, интересная, если бы не одно "но". Именно "ПиСовцы" несколько лет назад спровоцировали миграционный кризис на границе с нашей страной. Конечно, нынешнее обострение отношений с ЕС вряд ли обернется слезоточивым газом, тоннами воды и резиновыми пулями, но факт остается фактом - единство сообщества трещит по швам.
"Прощай, Шенген". Именно с такими заголовками выходят публикации в СМИ, рассказывающие и неожиданном шаге Варшавы - возвращении пограничного контроля с Германией и Литвой. Причина - потоки нелегалов, которые бежали из Польши на Запад, но были возвращены обратно на Восток.
"Немецкая сторона фактически отказывает во въезде мигрантам, направляющимся в Германию. Я предупреждал немецкую сторону еще в марте и несколько раз разговаривал с новым канцлером, объясняя наш терпеливый подход после того, как Берлин ввел односторонний пограничный контроль", - сказал премьер-министр польского режима Дональд Туск.
Впрочем, Германия начала первой. Мерц, стараясь выполнить хоть одно свое предвыборное обещание, ввел ограничения на границе ради решения миграционного кризиса, ну и для того, чтобы выбить карты из рук такой партии как АдГ, которая успешно использовала вопрос нелегалов-террористов в борьбе за электорат. Теперь настало время поляков поступить так же: и рубежи прикрыть и политические очки заработать.
"В Польше нет миграционного кризиса, у нас вообще нет проблем с мигрантами. Так что это просто циничная политическая игра правых экстремистов, которая привела к тому, что правительство просто было вынуждено ввести контроль", - отметил заместитель мэра польского г. Слубице Томаш Стефански.
И доля правды в этих словах есть. Туск вынужденно идет на уступки партиям, которые поддерживали избранного президента Навроцкого. Ибо лучше не усугублять и так не лучшие отношения. Тем более, когда существуют неоспоримые факты.
"Немцы внедряют нелегальных иммигрантов в нашу страну. Примерно год назад они приехали, оставили несколько афганцев на парковке у магазина, а затем уехали обратно. Разразился скандал. Туск сказал, что это возмутительно, что он позвонит Шольцу. Как вы думаете, немцев обеспокоил звонок? Вот именно. А тем временем они уже переправили в Польшу еще около десятка тысяч нелегальных мигрантов", - заявил председатель польской партии "Новая надежда" Славомир Ментцен.
Поддерживают антимигрантские настроения политиков и многие граждане. Ну или наоборот. Партии отлично наживаются на страхах поляков. Неудивительно, что оппозиционная "Право и справедливость" намерена провести референдум по вопросу нелегалов. Мол, голосованиеготовы поддержать более 70 % жителей.
Кстати, этот референдум гораздо глубже, чем просто про закрытие границ. Тут уже вызов бросается не Берлину с его пакостями, а эпицентру еэсовских джунглей. Новый миграционный пакт Брюсселя должен вступить силу в июне 2026 года. Документ позволит странам содружества перераспределять до 30 тыс. своих мигрантов в год по всей еврозоне, а всех несогласных ждет серьезный штраф.
Противиться воле Брюсселя нужно было раньше, хотя бы лет 10 назад, когда начиналась вся эта политика плохо закрытых дверей. Теперь же страна по западному образцу сама отдает свои земли мигрантам. Более половины работников в некоторых отраслях экономики - иностранцы. Молодые работать руками не хотят, а более 2 млн поляков скоро уйдут на пенсию. Кем их заменят? Ответ понятен.