Отряхнувшись от грязных выборов, Польша восстает против Брюсселя. Вновь почувствовавшая силу, правда, теперь уже оппозиционная партия "Право и Справедливость" демонстрирует небывалую удаль в вопросах миграции. Ее представители инициировали сбор подписей за проведение референдума по отказу от принудительного приема нелегалов в соответствии с новым пактом Европейского союза.

Инициатива, конечно, интересная, если бы не одно "но". Именно "ПиСовцы" несколько лет назад спровоцировали миграционный кризис на границе с нашей страной. Конечно, нынешнее обострение отношений с ЕС вряд ли обернется слезоточивым газом, тоннами воды и резиновыми пулями, но факт остается фактом - единство сообщества трещит по швам.

"Прощай, Шенген". Именно с такими заголовками выходят публикации в СМИ, рассказывающие и неожиданном шаге Варшавы - возвращении пограничного контроля с Германией и Литвой. Причина - потоки нелегалов, которые бежали из Польши на Запад, но были возвращены обратно на Восток.

"Немецкая сторона фактически отказывает во въезде мигрантам, направляющимся в Германию. Я предупреждал немецкую сторону еще в марте и несколько раз разговаривал с новым канцлером, объясняя наш терпеливый подход после того, как Берлин ввел односторонний пограничный контроль", - сказал премьер-министр польского режима Дональд Туск.

Впрочем, Германия начала первой. Мерц, стараясь выполнить хоть одно свое предвыборное обещание, ввел ограничения на границе ради решения миграционного кризиса, ну и для того, чтобы выбить карты из рук такой партии как АдГ, которая успешно использовала вопрос нелегалов-террористов в борьбе за электорат. Теперь настало время поляков поступить так же: и рубежи прикрыть и политические очки заработать.

"В Польше нет миграционного кризиса, у нас вообще нет проблем с мигрантами. Так что это просто циничная политическая игра правых экстремистов, которая привела к тому, что правительство просто было вынуждено ввести контроль", - отметил заместитель мэра польского г. Слубице Томаш Стефански.

И доля правды в этих словах есть. Туск вынужденно идет на уступки партиям, которые поддерживали избранного президента Навроцкого. Ибо лучше не усугублять и так не лучшие отношения. Тем более, когда существуют неоспоримые факты.

"Немцы внедряют нелегальных иммигрантов в нашу страну. Примерно год назад они приехали, оставили несколько афганцев на парковке у магазина, а затем уехали обратно. Разразился скандал. Туск сказал, что это возмутительно, что он позвонит Шольцу. Как вы думаете, немцев обеспокоил звонок? Вот именно. А тем временем они уже переправили в Польшу еще около десятка тысяч нелегальных мигрантов", - заявил председатель польской партии "Новая надежда" Славомир Ментцен.

Поддерживают антимигрантские настроения политиков и многие граждане. Ну или наоборот. Партии отлично наживаются на страхах поляков. Неудивительно, что оппозиционная "Право и справедливость" намерена провести референдум по вопросу нелегалов. Мол, голосованиеготовы поддержать более 70 % жителей.

Кстати, этот референдум гораздо глубже, чем просто про закрытие границ. Тут уже вызов бросается не Берлину с его пакостями, а эпицентру еэсовских джунглей. Новый миграционный пакт Брюсселя должен вступить силу в июне 2026 года. Документ позволит странам содружества перераспределять до 30 тыс. своих мигрантов в год по всей еврозоне, а всех несогласных ждет серьезный штраф.