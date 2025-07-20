На аграрном поле, в заводском цеху или в офисе - везде должна быть... диктатура закона. Почему так: ответ найдем в книге «Наш Президент». В ней вот такие синие конверты. В них много интересного, и среди прочего есть полоса газеты "Звязда" 1994 года.

В этот день, 31 год назад… И за годы президентства от своих принципов глава государства не отступил.

20 июля 1994 года состоялась первая инаугурация Президента Республики Беларусь. В нашей стране установилась президентская власть. В первых выборах в 1994 году участвовали шесть кандидатов. В первом туре Александр Лукашенко набрал 44,82 % голосов избирателей, во втором - 80,3 % голосов. Это была безоговорочная победа!

До инаугурации Александр Лукашенко успеет дать пресс-конференцию журналистам и получить удостоверение Президента. Вот оно - торжественное вручение в Доме правительства. В архивных фондах с того момента остались лишь фото. На неделе с помощью искусственного интеллекта картинку оживили.

Итак, 10 дней после победы на первых президентских выборах - День инаугурации.

Середина рабочей недели. Среда. Александр Лукашенко входит через центральную дверь и занимает место в президиуме. Ровно в 10 часов утра здесь, в Овальном зале Дома правительства, начинается первое заседание 15-й внеочередной сессии Верховного Совета.

Не было в Беларуси до этого такой церемонии. За две недели секретариат и аппарат Верховного Совета, МИД, изучив опыт других стран, подготовили предложение. Чтобы провести первую инаугурацию, пришлось даже в долг брать. Настолько критической была ситуация в экономике. По Конституции, статья 99, церемония должна была пройти в торжественной обстановке.

Из обязательных атрибутов - конституция и флаг. И здесь никакой конспирологии, вспоминал позже сам Александр Лукашенко. За ту символику белорусы не голосовали. Просто определили большинством националистических депутатов. Пройдет год, и в 1995 на референдуме большинством страна проголосует за новые символы. Сперва решают оргвопросы, потом к трибуне приглашают Александра Лукашенко. Он слегка поправит галстук, возьмет в руки папку и уже с ней отправится к трибуне, которую, кстати, сюда привезли аккурат к этой дате.

Александр Лукашенко в классическом темном костюме, хотя, рассказывают, советовали надеть белый, это первый раз такое, но, опять же, времена, тут рукава закатывать надо, и вообще не до момента.

“Когда пригласили меня на инаугурацию, я только переехал из Гомеля, я провинциальный артист, в общем. Хотя уже были известны в Союзе, мы все хотели каких-то перемен и стабильности. В это время было такое странное, такое непонятное для всех нас. Дороги никакие, разгул криминала, было очень много споров, очень много шатаний. Все было заброшено, зарплаты задерживались по полгода”, - заявил Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси.

Александр Лукашенко знал все проблемы изнутри, открыто говорил в любой аудитории, не обходил острых углов, кандидат из народа, говорил с народом, а не с трибуны, и получил полную поддержку избирателей. Понимали это, кстати, и оппоненты.

"Я встретил потом Кебича, проходил, он говорит: "Юра, не того снимаешь". Народ уже как бы знал, за кого голосовать. Помню, что это был праздник. Это был праздник - выборы Президента, человека, который пришел на смену той старой гвардии. Это очень важно", - рассказал Юрий Иванов, фотокорреспондент, лауреат Национального конкурса "Золотая литера", победитель Международной премии World Press Photo.

Юрия Иванова называют летописцем Беларуси. Он фотограф. В 1994-м работал в Агентстве печати "Новости". В личных архивах Александра Лукашенко наверняка до сих пор хранятся его снимки, в том числе портретные. Знакомы были еще до выборов. Юрий Иванов - единственный фотокор, снимавший в Вискулях в 1991-м.

"Пленки я передавал с поездом Минск - Москва. Мы там встречали, проявляли пленки, то есть они как бы были, вот такая оперативность достигнута", - рассказал Юрий Иванов.

С газетных страниц узнаем, чего же в тот самый день, 31 год назад, ждали люди от Президента - правды и справедливости. Народ сделал выбор. Теперь ваш ход, Президент. Хотя с чем предстоит работать, кажется, не до конца понимал и он. Люди пишут, булочку купить не могут детям, и это инвалиды. Что сделает Президент для них? Как перезимовать стране, нужен газ? Что станет с барахолкой на "Динамо"? Когда закончится рост цен? После клятвы глава государства кратко обрисовывает свое видение будущего. Это все опубликуют дословно.

"Главное богатство Беларуси – наш народ. Важнейшая задача всех представителей власти, в том числе и Президента – обеспечить ему достойную жизнь. Это будет означать, что мы работали не зря", - заявил Александр Лукашенко еще тогда. День присяги первого Президента Беларуси должен стать днем окончания противостояния в обществе и первым шагом к установлению гражданского согласия. Так этот день в истории определил Александр Лукашенко.

На церемонию был приглашен военный оркестр. Он разместился на балконе. Оттуда даже попросили журналистов. Вообще, фотографы и операторы свободно перемещались по всему периметру, периодически заграждая обзор депутатам. Рекордное количество. 318 человек в зале. Такого здесь еще не было. Вообще, Верховный Совет не славился своей дисциплинированностью. Регулярно заседания пропускали минимум 100 депутатов.

А еще были приставные стулья, не хватало мест членам правительства, много зарубежных гостей: Россия, Польша, Литва, Грузия, Молдова.

"Если в 1994 году наша средняя заработная плата по стране составляла 21 доллар, а размер пенсии 7 долларов, то ровно через 30 лет заработная плата в 2024 году в нашей стране выросла в 30 раз, а размеры пенсии - почти в 40. Это характеристика того экономического прорыва, который сделан за эти 30 лет. Эти фразы о том, что мы стояли на краю бездны, это реальность жизни. Мы в нее уже катились. Второе, что я считаю самое главное, может быть, даже чем экономическое, Беларусь сохранила свой суверенитет. Свою независимость и свою целостность. Это, наверное, самое главное, что мы можем передать нашим поколениям. Как дальше будет развиваться экономика и социальная, это все зависит от людей. А вот целостность страны, это зависит от руководителя", - вспоминает Анатолий Красуцкий, политолог, заслуженный юрист Беларуси.

Борьба с олигархами, криминалом, коррупцией и в целом несправедливостью – высокая цель. Не с левыми, не с правыми, а с народом. Слоган в ту первую кампанию, которого Александр Лукашенко и сейчас придерживается.

"Первые указы, которые были, - это зарплата вовремя, это обратить внимание на криминал. И все это постепенно стало на свои места, причем достаточно быстро. Он из молодого, подающего надежды Президента вырос в опытного, мудрого человека, который имеет авторитет в разных странах, невзирая на ту ситуацию, которая происходит", - рассказал Анатолий Ярмоленко.