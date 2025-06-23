Как внешнеполитический фон скажется на саммите НАТО

Известно, что из-за Трампа программа мероприятий сокращена, а премьер Японии и вовсе будет отсутствовать. Кроме того, в преддверии саммита прошли протесты несогласных с предлагаемым с 2 до 5 % увеличением расходов на оборону и позицией НАТО по конфликтам в Газе и Иране.