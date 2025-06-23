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Как внешнеполитический фон скажется на саммите НАТО
Автор:Редакция news.by
Видимо, неблагоприятный внешнеполитический фон скажется на саммите НАТО, который 24 июня открывается в Гааге.
Известно, что из-за Трампа программа мероприятий сокращена, а премьер Японии и вовсе будет отсутствовать. Кроме того, в преддверии саммита прошли протесты несогласных с предлагаемым с 2 до 5 % увеличением расходов на оборону и позицией НАТО по конфликтам в Газе и Иране.
И как в демократической Европе, по всей Гааге усилены меры безопасности. В небо подняты вертолеты, полиция перекрывает дороги, а территорию патрулируют конные подразделения.