Москва допускает, что переговоры президентов России и США могут состояться до конца февраля.

Владимир Путин заявил, что с удовольствием встретится с американским коллегой Трампом и чувствует взаимность с его стороны, но эта встреча должна быть тщательно подготовлена по целому ряду важнейших вопросов, в том числе по вопросу украинского урегулирования. Старт началу высокого политического диалога Москвы и Вашингтона дал звонок американского лидера Владимиру Путину.

За этим последовали политические консультации российских и американских дипломатов в Эр-Рияде. Переговоры, по признанию обеих сторон, были удачными и конструктивными. Чего не скажешь об оценках недавних союзников США - британцев и европейцев, а также киевского режима.

Вашингтон заговорил об уступках, а Москва назвала диалог "позитивным".

Ажиотажное внимание политиков, аналитиков, мировых СМИ было приковано к переговорам в Эр-Рияде обоснованно. Ведь, без преувеличения, событие историческое. Российский и американский флаги развевались рядом.

Путин заявил, что ему доложили об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде, он оценивает их высоко.

"Да, мне доложили. Я оцениваю их высоко. Результат есть", - сказал он в ходе общения с журналистами.

"Мы договорились возобновить работу наших дипломатических ведомств в нормальном режиме. Постоянное выдворение дипломатов из США и России ни к чему хорошему не приводит. У нас, если так дело дальше пойдет, в этих зданиях будут работать только одни уборщицы, чей труд тоже, несомненно, надо ценить, но это не то, ради чего создаются дипломатические представительства", - отметил российский лидер.

The New York Times отмечает, что диалог стал резким отходом от прежней политики США, направленной на дипломатическое давление на Москву. Теперь Вашингтон демонстрирует готовность к взаимодействию.

The Wall Street Journal констатирует, что трансатлантические связи, уже пострадавшие от разгромной речи вице-президента США Вэнса, испытывают еще большее давление.

"Сейчас администрация Трампа, по моему мнению, как раз заинтересована выстраивать не глобальные какие-то отношения, которые их не интересуют, а выстраивать отношения с определенными мировыми лидерами, где есть какой-то американский интерес, кто может отстаивать их политику. Европа является полностью зависимой, он уже ей ставит условия. Есть вероятность, что все проблемы Украины будут перекинуты на Европу. Зеленскому в этом плане тоже не нужен", - заявил Павел Кухаркин, журналист, автор канала Pasha Today.

Да, атмосфера меняется. The Telegraph замечает, что для находившегося на тот момент в Турции Зеленского небо было серым.

Подавленного киевского главаря на переговоры в Эр-Рияде приглашать и не думали, как не пытался он географически приблизиться к месту события. Это важный дипломатический раут по двусторонней линии Москва - Вашингтон. Хотя понятно, что во многом отправной точкой для выстраивания диалога служит именно украинский конфликт.

В этом ключе Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие", подчеркнув, что после встречи дипломатов стал "намного более уверенным" в достижимости сделки по урегулированию в Украине.

Забегая вперед, Fox News еще вчера проговорился о возможном трехступенчатом мирном плане, включающем прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения. Логично, но сперва. "Они должны заплатить по счетам. Они должны выяснить, на что были потрачены деньги. Сам Зеленский сказал на прошлой неделе, что он не знает, куда делась половина денег, которые мы ему дали. Думаю, мы дали им 350 милрд долларов, ну, пусть чуть меньше. Все равно это много", - заявил Дональд Трамп, президент США.

А что касается украинских выборов, то и здесь нужно реально оценивать ситуацию.

Дональд Трамп, президент США, сказал, что в Украине введено военное положение, а рейтинг Зеленского упал до 4 %. Страна разлетелась вдребезги. Украина сейчас выглядит как место массового сноса зданий. Разве украинцы сказали бы сейчас: "Ах, как давно у нас не было выборов". Дело не в России, это то, что исходит от меня, а также от многих других стран.

Кстати, в Киеве спешно попытались отыграть заявление Трампа. Местный институт социологии спустя несколько часов состряпал результаты некоего опроса украинцев о доверии Зеленскому, нарисовав ему 57 %. Обвинили американского лидера в дезинформации. Похоже на жалкие барахтания в жбане с молоком, которые вряд ли спасут киевского лягушонка.

"И американская сторона, и российская по итогам этой встречи довольны результатами переговоров. Это означает, что в принципе есть возможность искать определенные компромиссы. Но это не касается ни Европы, ни Украины, которую даже не зовут на этапе нормализации, возможно, этих взаимоотношений. Более того, это касается и Союзного государства России и Беларуси, потому что тоже очень много вопросов. Европа делала все возможное, чтобы испортить отношения, пытаясь влезать во внутренние суверенные дела Беларуси, чем, собственно, просто разорвало любые нормальные взаимоотношения. И в этом контексте восстановит их Европа или нет вообще не важно. Потому что сейчас мир сместился совершенно в иное направление", - заявил Павел Кухаркин, журналист, автор канала Pasha Today.