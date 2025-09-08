Канцлер Германии выступил за создание новой архитектуры безопасности для Европы

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за создание новой архитектуры безопасности для Европы и проведение прагматичной внешней политики, ориентирующейся в большей степени на немецкие и европейские интересы. Об этом он заявил на конференции послов ФРГ, которая проходит в МИД страны, информирует ТАСС.

"То, что мы назвали либеральным миропорядком, со многих сторон сейчас подвергается давлению, в том числе изнутри политического Запада, - сказал канцлер Германии. - Уже возник новый системный конфликт между либеральными демократиями и осью автократий, которые поддерживают друг друга и практически ищут открытой системной конкуренции с нашей демократией". По мнению канцлера, "создаются новые ревизионистские альянсы", а кризисы и конфликты "накладываются друг на друга".

"Так что перед нами стоят принципиальные, практически исторические задачи - создать новую архитектуру безопасности, которая, если все будет хорошо, надежно просуществовала бы несколько десятилетий", - заявил он.