Карасев пояснил, почему на территории Польши станет больше именно американских солдат НАТО

"У Трампа тяжело идут взаимоотношения с Германией, с Францией, с Италией, с другими странами Западной Европы, которые ориентировались исключительно на демократический клан Клинтонов, а также на обогащение на войне, в первую очередь на Украине. И тут приходит Трамп. Что необходимо Трампу? Трампу необходимо, чтобы продолжали закупать оружие у американских заводов, которые находятся на территории Европы. Но Трампу также необходимо, чтобы еще в большей зависимости была Европа. Ему мало этой экономической зависимости, он сейчас Европу будет вгонять практически в военную зависимость, - пояснил эксперт. - Именно для этого принято решение не только о сокращении, а наоборот об увеличении контингента американских военнослужащих на территории Польши".