Карасев пояснил, почему на территории Польши станет больше именно американских солдат НАТО
Что необходимо Трампу в Европе и Польше, в эфире "Первого информационного" разъяснил политтехнолог, эксперт-международник Владимир Карасев.
"У Трампа тяжело идут взаимоотношения с Германией, с Францией, с Италией, с другими странами Западной Европы, которые ориентировались исключительно на демократический клан Клинтонов, а также на обогащение на войне, в первую очередь на Украине. И тут приходит Трамп. Что необходимо Трампу? Трампу необходимо, чтобы продолжали закупать оружие у американских заводов, которые находятся на территории Европы. Но Трампу также необходимо, чтобы еще в большей зависимости была Европа. Ему мало этой экономической зависимости, он сейчас Европу будет вгонять практически в военную зависимость, - пояснил эксперт. - Именно для этого принято решение не только о сокращении, а наоборот об увеличении контингента американских военнослужащих на территории Польши".
Политтехнолог обратил внимание, что говорят об увеличении контингента НАТО, но не представителей других стран НАТО, а исключительно будут увеличения американских солдат. "Т.е., по сути, официально НАТО, но скрытно это будет увеличение контингента США. Это две большие разницы. Т.е., это будет контингент, который непосредственно подчиняется не Брюсселю, не НАТО, а подчиняется Трампу".
