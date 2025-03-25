Карасин назвал разговор с США по Украине интересным, трудным и конструктивным

Переговоры с американской делегацией в Эр-Рияде были трудными, но конструктивными, заявил член российской делегации, глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. Об этом сообщают РИА Новости.

"Состоялся очень интересный, трудный, но достаточно конструктивный разговор с командой США экспертной. Сидели весь день с утра до поздней ночи", - отметил собеседник агентства.

Говоря о диалоге по Украине, он подчеркнул, что позиции не всегда совпадают, но стороны будут искать форму взаимодействия - такая возможность появилась. При этом у Москвы и Вашингтона есть понимание, что надо сотрудничать в вопросах, связанных с украинским кризисом.

Карасин также высказал мнение, что переговоры экспертных групп России и США могут быть продолжены.

Экспертная встреча "технических команд" Москвы и Вашингтона состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Россию, помимо Григория Карасина, представлял советник директора ФСБ Сергей Беседа.