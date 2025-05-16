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Кедми назвал два сценария для Украины на переговорах с Россией в Стамбуле
Военный и политический аналитик, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми рассказал, чего следует ждать от российско-украинских переговоров в Стамбуле и к каким договоренностям стороны могут прийти. Об этом сообщает Sputnik.
Пока идет разминка, конкурса капитанов не будет, поскольку силы не равны, так говорит о старте переговорного трека в Стамбуле собеседник Sputnik.
"Смысл такой - или Украина пойдет на переговоры и в результате этих переговоров решится проблема конфликта, или российская армия медленно, но неуклонно будет решать этот конфликт, третьего варианта нет. И вокруг этого бегают всякого рода дельцы, пытающиеся что-то решить или о чем-то договориться, а больше - показать себя", - говорит Кедми.
С точки зрения России нынешний переговорный трек с Стамбуле - продолжение переговоров, которые были прерваны Украиной три года назад, убежден эксперт. Образно говоря, на столе - Стамбульские соглашения апреля 2022 года, но уже в новых реалиях 2025 года.
"У Украины есть два выхода. Первый - сказать "мы этого не хотим, мы хотим обсуждать прекращение огня". Прекращение огня может быть только в рамках обсуждения соглашения 2022 года. И того жеста доброй воли России, когда она отвела свои войска, больше не будет… Если же переговоры не продолжаются, украинская делегация хлопнет дверью и уедет, тогда Россия будет действовать по известной строчке Маяковского "ваше слово, товарищ маузер", - рассуждает Кедми.
В 2022 году переговоры в Стамбуле сорвал Запад, наиболее активную деятельность в этом провели англичане, сейчас они же пытались сорвать продолжение переговоров, предложенных Россией, и каких только фокусов не творили, но ничего не удалось, отмечает Кедми.
"Может быть, будут те или иные попытки сорвать переговоры. Но сегодня ситуация другая. За переговоры - не за прекращение огня, а именно за переговоры - выступают США. Трамп сказал: "Если я увижу, что ситуация тупиковая, тогда я встречусь с Путиным и решу эту проблему". И это может быть промежуточный вариант. И условия США, которые были оглашены Уиткоффом, - признать де-юре Крым российским, признать де-факто четыре новые области в границах РФ, плюс другие мелкие детали, которые будут обсуждаться. И Россия будет настаивать - то, что было заключено и подписано в 2022 году, подпишем еще раз и будем выполнять, а там есть совершенно четкие определения - денацификация и демилитаризация", - говорит Кедми.