Военный и политический аналитик, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми рассказал, чего следует ждать от российско-украинских переговоров в Стамбуле и к каким договоренностям стороны могут прийти. Об этом сообщает Sputnik.

Пока идет разминка, конкурса капитанов не будет, поскольку силы не равны, так говорит о старте переговорного трека в Стамбуле собеседник Sputnik.

"Смысл такой - или Украина пойдет на переговоры и в результате этих переговоров решится проблема конфликта, или российская армия медленно, но неуклонно будет решать этот конфликт, третьего варианта нет. И вокруг этого бегают всякого рода дельцы, пытающиеся что-то решить или о чем-то договориться, а больше - показать себя", - говорит Кедми.

С точки зрения России нынешний переговорный трек с Стамбуле - продолжение переговоров, которые были прерваны Украиной три года назад, убежден эксперт. Образно говоря, на столе - Стамбульские соглашения апреля 2022 года, но уже в новых реалиях 2025 года.

"У Украины есть два выхода. Первый - сказать "мы этого не хотим, мы хотим обсуждать прекращение огня". Прекращение огня может быть только в рамках обсуждения соглашения 2022 года. И того жеста доброй воли России, когда она отвела свои войска, больше не будет… Если же переговоры не продолжаются, украинская делегация хлопнет дверью и уедет, тогда Россия будет действовать по известной строчке Маяковского "ваше слово, товарищ маузер", - рассуждает Кедми.

В 2022 году переговоры в Стамбуле сорвал Запад, наиболее активную деятельность в этом провели англичане, сейчас они же пытались сорвать продолжение переговоров, предложенных Россией, и каких только фокусов не творили, но ничего не удалось, отмечает Кедми.