Киев лишился 770 млн долларов из-за коррупции и неудачных оружейных сделок

Украина лишилась 770 млн долларов из-за коррупции и неудачных сделок по поставке оружия. Информацию об этом опубликовало издание Financial Times со ссылкой на данные Министерства обороны Украины, сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что в попытках быстро получить боеприпасы Киев платил иностранным посредникам за оружие и снаряды, которые иногда оказывались непригодными для использования или вообще не прибывали. Иногда это были малоизвестные компании, которые получали авансом значительные суммы.

Приводится в пример случай, когда 28-летний житель Аризоны Таннер Кук, который открыл небольшой оружейный магазин на окраине Тусона, внезапно получил крупный заказ от Украины. Заказ американский "предприниматель" так и не выполнил. Украина выиграла дело против него в суде, но это не привело к возврату средств.

Также часто оружие покупалось Украиной по сильно завышенным ценам, поскольку мировой спрос резко возрос.

В свою очередь некоторые иностранные оружейные компании заявляют, что "стали жертвами внутренних распрей и коррупции со стороны украинских чиновников и государственных оружейных посредников", что может быть причиной потери миллионов долларов США.