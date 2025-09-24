3.63 BYN
3.04 BYN
3.58 BYN
Киев намерен попросить у союзников 15 млрд долларов на развитие ВПК
Автор:Редакция news.by
Киев намерен попросить у союзников 15 млрд долларов на развитие ВПКnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31591f67-712d-4359-b252-e9ffb3f8955b/conversions/05f0190b-f546-47e1-855b-34a20c04484b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31591f67-712d-4359-b252-e9ffb3f8955b/conversions/05f0190b-f546-47e1-855b-34a20c04484b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31591f67-712d-4359-b252-e9ffb3f8955b/conversions/05f0190b-f546-47e1-855b-34a20c04484b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31591f67-712d-4359-b252-e9ffb3f8955b/conversions/05f0190b-f546-47e1-855b-34a20c04484b-xl-___webp_1920.webp 1920w
Киев снова будет просить денег у союзников. Украинское правительство планирует получить от Запада дополнительные 15 млрд долларов. Соответствующий документ внесли в Верховную раду.
Средства, как указывается, пойдут на развитие военно-промышленного комплекса в 2025-2026 годах. Они не входят в общую финансовую поддержку, предоставляемую странами Запада Киеву. В эту сумму также не заложены поставки оружия и техники.
Фото: РИА Новости