Киев намерен попросить у союзников 15 млрд долларов на развитие ВПК

Киев снова будет просить денег у союзников. Украинское правительство планирует получить от Запада дополнительные 15 млрд долларов. Соответствующий документ внесли в Верховную раду.

Средства, как указывается, пойдут на развитие военно-промышленного комплекса в 2025-2026 годах. Они не входят в общую финансовую поддержку, предоставляемую странами Запада Киеву. В эту сумму также не заложены поставки оружия и техники.