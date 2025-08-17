3.72 BYN
Киев отверг мирные условия, согласованные Путиным и Трампом
17 августа пришли сообщения, что Киев отверг мирные условия, которые согласовали лидеры России Владимир Путин и США Дональд Трамп на Аляске. Об этом стало известно по итогам пресс-конференции Зеленского в Брюсселе.
Туда он приехал, чтобы согласовать единую с Европой линию поведения в преддверии встречи с Трампом в Вашингтоне 18 августа. В дело вмешалась и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, коотрая заявила, что Европа требует гарантий безопасности не только для Украины, но и для себя.
Ранее Reuters опубликовало предложения, которые Владимир Путин выдвинул во время встречи с Дональдом Трампом на Аляске. Агентство утверждает, что "осведомленность источников" основана на разговоре Трампа с европейскими лидерами и Зеленским уже после окончания саммита.
Среди предложений России, как утверждает Reuters, имеется вывод украинских войск из ДНР и ЛНР (взамен Москва обещает заморозить линию фронта в южных регионах), а также признание российского суверенитета над Крымом и снятие части антироссийских санкций. Москва также настаивает на отказе Киева от вступления в НАТО. При этом Россия готова обсуждать другие варианты гарантий безопасности для Украины. Киев также должен вернуть статус официального русскому языку и гарантировать права РПЦ.