Киев отверг мирные условия, согласованные Путиным и Трампом

17 августа пришли сообщения, что Киев отверг мирные условия, которые согласовали лидеры России Владимир Путин и США Дональд Трамп на Аляске. Об этом стало известно по итогам пресс-конференции Зеленского в Брюсселе.

Туда он приехал, чтобы согласовать единую с Европой линию поведения в преддверии встречи с Трампом в Вашингтоне 18 августа. В дело вмешалась и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, коотрая заявила, что Европа требует гарантий безопасности не только для Украины, но и для себя.

Ранее Reuters опубликовало предложения, которые Владимир Путин выдвинул во время встречи с Дональдом Трампом на Аляске. Агентство утверждает, что "осведомленность источников" основана на разговоре Трампа с европейскими лидерами и Зеленским уже после окончания саммита.