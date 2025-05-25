Жизнь в обмен на 3 тысячи суши-роллов. План киевского режима по контрактному призыву молодых людей от 18 до 24 лет провалился, пишет Wall Street Journal. С момента запуска в феврале программа заинтересовала лишь около полутысячи человек. При этом отмечается, что завлечь в ряды ВСУ молодежь не помогла даже агрессивная реклама в Интернете и общественных местах. На одном из агитплакатов выплату по контракту конвертировали в суши-сеты. Согласно киевскому курсу, жизнь молодых украинцев приравнивается к 3 тыс. суши-роллов.