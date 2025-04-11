Кинопремию "Оскар" будут вручать за постановку трюков

Фото: Academy of Motion Picture Arts and Sciences news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a02b557b-1005-4438-beda-ac6226714fea/conversions/5c604a2a-4684-4c07-a0fb-bf952db43c3d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a02b557b-1005-4438-beda-ac6226714fea/conversions/5c604a2a-4684-4c07-a0fb-bf952db43c3d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a02b557b-1005-4438-beda-ac6226714fea/conversions/5c604a2a-4684-4c07-a0fb-bf952db43c3d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a02b557b-1005-4438-beda-ac6226714fea/conversions/5c604a2a-4684-4c07-a0fb-bf952db43c3d-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Academy of Motion Picture Arts and Sciences

Американская академия киноискусств сообщила о создании номинации "Постановка трюков", премию "Оскар" за достижения в этой сфере будут вручать начиная с юбилейной 100-й церемонии. Об этом пишет ТАСС.

"Совет управляющих Академии кинематографических искусств и наук объявил сегодня о создании ежегодной конкурсной премии "Оскар" за достижения в сфере постановки трюков начиная с 100-й церемонии награждения для фильмов, вышедших в прокат в 2027 году", - говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте академии.

Подробности и правила допуска к номинации будут объявлены в 2027 году.