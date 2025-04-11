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Кинопремию "Оскар" будут вручать за постановку трюков

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Фото: Academy of Motion Picture Arts and Sciences

Американская академия киноискусств сообщила о создании номинации "Постановка трюков", премию "Оскар" за достижения в этой сфере будут вручать начиная с юбилейной 100-й церемонии. Об этом пишет ТАСС.

"Совет управляющих Академии кинематографических искусств и наук объявил сегодня о создании ежегодной конкурсной премии "Оскар" за достижения в сфере постановки трюков начиная с 100-й церемонии награждения для фильмов, вышедших в прокат в 2027 году", - говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте академии.

Подробности и правила допуска к номинации будут объявлены в 2027 году.

Сейчас "Оскар" присуждается в 23 номинациях. В этом году в театре Dolby в Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония награждения победителей.

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