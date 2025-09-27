Парламентские выборы в Молдове, которые состоятся 28 сентября, станут для страны архиважными. Народ разделился надвое. Власти активно этому содействуют. Майя Санду заявила, что молдаванам предстоит проголосовать либо за светлый путь в ЕС, либо, в противном случае, страна будет порабощена Москвой. Лидер кишиневского режима в социальной сети открыто призвала голосовать "против России".

Власти делают все для того, чтобы население проголосовало "как нужно". По последним данным, мост через Днестр частично закрыт. Заблокирован пешеходный переход, а также полосы движения в сторону Приднестровья, чтобы затруднить волеизъявление жителей региона. До этого Кишинев принял решение перенести избирательные участки с территории Приднестровья вглубь страны.