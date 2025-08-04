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Китай не намерен отказываться от российской нефти

Китай вслед за Бразилией и Индией отклонил требования США прекратить покупать российскую нефть, сообщает агентство Associated Press.

Такое заявление представители официального Пекина сделали в ходе переговоров о взаимных пошлинах, которые ведутся с Вашингтоном.

Трамп в последние дни предпринял атаку на торговых партнеров России, добиваясь от них сокращения или даже прекращения сотрудничества с Москвой. В качестве оружия американцы используют угрозу вторичных санкций, которые могут достигать 100 %.

нефтьСШАпошлины