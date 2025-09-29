Впервые за 45 лет Китай провел испытания межконтинентальной баллистической ракеты над Тихим океаном.

Тестовый запуск назван плановым, но он является своего рода посланием государствам-недоброжелателям. В противном случае просто незачем было прерывать 45-летнюю паузу в испытаниях.