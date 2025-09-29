Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Китай провел испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Впервые за 45 лет Китай провел испытания межконтинентальной баллистической ракеты над Тихим океаном.

Тестовый запуск назван плановым, но он является своего рода посланием государствам-недоброжелателям. В противном случае просто незачем было прерывать 45-летнюю паузу в испытаниях.

Как сообщается, "ракета с макетом боеголовки на борту попала в запланированную акваторию". Другие подробности испытаний китайская сторона не раскрывает.

