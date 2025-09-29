3.64 BYN
Китай провел испытания межконтинентальной баллистической ракеты
Автор:Редакция news.by
Впервые за 45 лет Китай провел испытания межконтинентальной баллистической ракеты над Тихим океаном.
Тестовый запуск назван плановым, но он является своего рода посланием государствам-недоброжелателям. В противном случае просто незачем было прерывать 45-летнюю паузу в испытаниях.
Как сообщается, "ракета с макетом боеголовки на борту попала в запланированную акваторию". Другие подробности испытаний китайская сторона не раскрывает.