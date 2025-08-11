Клишевич: Противоречия внутри польского правительства негативно повлияют на развитие государства

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич поделился своим мнением по поводу польского кризиса.

6 августа 2025 года прошла инаугурация Кароля Навроцкого. Много различных слухов ходило вокруг его прошлого, будто он ярый националист и чуть ли не сутенер.

Однако, как утверждает Сергей Клишевич, Кароль Навроцкий был избран благодаря общественно-политическому протесту в Польше против действующего правительства Дональда Туска.

"Это свидетельство того, что общество накалено и крайне недовольно теми мерами, которые предпринимает польское правительство и как оно ведет свои внутренние дела. Например, военный бюджет Польши постоянно увеличивается. Сегодня это 4,7 % ВВП, почти 50 млрд долларов США страна потратит на перевооружение", - заявил депутат.

Судя по инаугурационной речи Навроцкого, перевооружение армии - это один из приоритетов и его политики. То есть ни одна, ни вторая политическая сила в Польше, находящаяся сегодня у власти, не собирается пересматривать это направление. А значит, правительство продолжит урезать социальные расходы и уменьшит финансирование здравоохранения.

Кароль Навроцкий на инаугурации news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/006ad8cc-cbe6-4401-8835-847aad00ecf2/conversions/4584343a-c4ee-47e9-b611-91568d5bcfcb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/006ad8cc-cbe6-4401-8835-847aad00ecf2/conversions/4584343a-c4ee-47e9-b611-91568d5bcfcb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/006ad8cc-cbe6-4401-8835-847aad00ecf2/conversions/4584343a-c4ee-47e9-b611-91568d5bcfcb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/006ad8cc-cbe6-4401-8835-847aad00ecf2/conversions/4584343a-c4ee-47e9-b611-91568d5bcfcb-xl-___webp_1920.webp 1920w

По словам Сергея Клишевича, между правительством Дональда Туска и Навроцким прослеживается конфликт. Это тоже читается по инаугурационной речи, в которой президент Польши раскритиковал действия правительства страны.

Президент в Польше - это номинальная фигура, но он может навредить правительству и парламенту. В частности, затянуть рассмотрение законопроекта, полностью снять законопроект с рассмотрения или наложить вето. Он может также вносить законопроекты в парламент для рассмотрения. А вот закрыть вопрос принятия того или иного закона президент не может. Финансов у президента тоже нет для того, чтобы реализовать практические инициативы.

"Недавно от Навроцкого прозвучала инициатива освободить от налогов семьи с двумя детьми. Естественно, польское общество воспримет это положительно, а правительство отклонит этот законопроект, потому что ресурсов нет, все уходят на военные и другие расходы. Поэтому для польского общества премьер-министр Дональд Туск и его коалиция плохие, так как завернули этот законопроект, а президент хороший, потому что такие добрые, социально ориентированные инициативы выдвигает", - привел пример Сергей Клишевич.