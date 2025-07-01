Кому принадлежит Суэцкий канал и кто еще претендует на знаменитую торговую артерию

Одна из ключевых артерий мировой экономики и, наверное, самая знаменитая - Суэцкий канал. Почему же он так востребован и кто на него претендует, рассказали в "Понятной политике".

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Канал находится в Египте, но долгие годы принадлежал Великобритании. Открыли его еще в 1869 году. Удивительно, но к войне за него приложил руку Израиль. В 1956 году Лондону и Тель-Авиву не понравилось, что президент Египта его национализировал.

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Водная магистраль соединила Средиземное и Красное моря, сделав путь из Индии в Европу на 15 тыс. км короче. Сегодня Суэц обеспечивает 10 % глобального морского трафика, за сутки через него проходят около сотни судов. Торговая артерия ежегодно приносит Египту около 5 млрд долларов.

И в наши дни на морскую артерию претендует еще одна страна - США.

В апреле 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что Египет должен предоставить американским военным и коммерческим судам беспошлинный проход через Суэцкий канал. Более того, Каир потребовал от Вашингтона разобраться с Красным морем. Из-за пиратства йеменских хуситов Египет теряет ежемесячно пошлины почти на 800 млн долларов.

У Суэцкого канала есть важный пролив - Баб-эль-Мандебский. Находится он возле берегов африканской страны Джибути. И по сути это врата в Красное море, а там еще немного и Суэц.

Станислав Мезенцев, старший научный сотрудник Института Африки РАН:

"В сутки через Баб-эль-Мандебский пролив проходит от 500 млн до 1 млрд долларов в сутки, если смотреть в денежном значении. В самом узком месте этот пролив всего 26 км, его легко перекрыть. И те, кто контролирует стратегическую военную ситуацию в этом районе, естественно, могут создать ситуацию, угрожающую не просто кризисом отдельному региону, а глобальным мировым экономическим кризисом".

Этот пролив настолько важный, что в Джибути расположены российская, китайская, американская, итальянская, английская, немецкая, испанская военные базы. Цель контролировать ход мировой торговли и не дать конкурентам перетягивать одеяло на себя. Все карты спутали йеменские хуситы.

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Всеволод Свиридов, замдиректора Центра изучения Африки Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (Россия):

"В целом, любое узкое место, любой пролив может быть использован в геополитических целях. Тут вопрос задач и интересов тех, кто может использовать этот рычаг. Мы помним, что те же хуситы крайне избирательно атаковали корабли. По сути, речь шла о десятке инцидентов, хотя вдоль берегов Йемена ежедневно проходят сотни кораблей разных стран: и китайские, и иранские, и перевозящие российские товары - и хуситы на них не нападали".