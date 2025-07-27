"Что мертво, умереть не может" - эта фраза из одного зарубежного сериала прекрасно описывает происходящее на Западе. Пусть там по-прежнему называют себя образцом демократического устройства, на деле - это пустой звук, всего лишь имитация демократии, прикрывающая произвол элит. О глобальной цензуре, устранении неугодных и запугивании собственных граждан - в рубрике "Полная Европа".

Европейские демократические принципы остались в далеком прошлом, если и вовсе когда-то существовали. Но самое прекрасное, что говорят об этом непосредственно западные СМИ негромко, но уверенно. Недавняя публикация британского издания UnHerd прямо заявляет - за уничтожением народовластия стоят не толпы "иностранных противников" или "правых популистов", а собственные правящие элиты.

Скриншот цитаты из рубрики "Полная Европа" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f0fef6bf-8461-4729-84d0-f9dd501ea62b/conversions/9fe5d408-a227-4d13-8dc3-0bdcc83c8195-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f0fef6bf-8461-4729-84d0-f9dd501ea62b/conversions/9fe5d408-a227-4d13-8dc3-0bdcc83c8195-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f0fef6bf-8461-4729-84d0-f9dd501ea62b/conversions/9fe5d408-a227-4d13-8dc3-0bdcc83c8195-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f0fef6bf-8461-4729-84d0-f9dd501ea62b/conversions/9fe5d408-a227-4d13-8dc3-0bdcc83c8195-xl-___webp_1920.webp 1920w

Что же имеет в виду автор? Примеры находятся на поверхности. Например, у Франции множество проблем - экономика, политический кризис, рост преступности. Но правительство думает совсем о другой угрозе - социальных сетях.

Прокуратура начала уголовное расследование в отношении компании Х Илона Маска, обвинив платформу в распространении "ненавистнического" контента. До этого все та же Пятая Республика взяла в заложники основателя Telegram Павла Дурова, якобы его мессенджер покрывает преступников и не идет на контакт с правоохранителями. Дуров уверен, это не борьба за честный интернет, а охота на свободу.

Скриншот цитаты из рубрики "Полная Европа" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7dc97bf-0013-450b-a0f4-c1d44565e707/conversions/193e93f9-7814-4990-88e2-509a1421a882-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7dc97bf-0013-450b-a0f4-c1d44565e707/conversions/193e93f9-7814-4990-88e2-509a1421a882-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7dc97bf-0013-450b-a0f4-c1d44565e707/conversions/193e93f9-7814-4990-88e2-509a1421a882-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7dc97bf-0013-450b-a0f4-c1d44565e707/conversions/193e93f9-7814-4990-88e2-509a1421a882-xl-___webp_1920.webp 1920w

Но кому какая разница, когда власть имущих заботит только то, что есть здесь и сейчас? Поэтому неудивительно, что президент Франции Эммануэль Макрон продолжает охоту на ведьм в лице партии "Национальное объединение". Он избавился от конкурентки Ле Пен, но на всякий случай решил оппонентов добить - недавно в штаб-квартире политсилы прошли обыски, связанные с сомнительным делом о финансировании избирательной кампании.

Валлеран де Сен-Жюст, бывший казначей партии "Национальное объединение":

"Мы безукоризненно соблюдали закон - все счета избирательных кампаний были одобрены и возмещены. Но в итоге все, что мы видим, это 30 полицейских и прокуроров, которые рыщут повсюду и везде копаются. На мой взгляд, это не что другое, как демократический скандал".

Франция здесь не одинока. Цензура стала обычной практикой по всей Европе и за ее пределами. Инакомыслие все чаще становится уголовно наказуемым деянием, а правовые системы используются в качестве средства подавления оппозиции. В последние месяцы эти тенденции переросли в прямые нападения.

Вспомним Румынию - там аннулировали выборы, потому что был "неправильный результат", а Кэлина Джорджеску до сих пор гоняют по допросам с перспективой дальнейшей посадки. Люди вновь выходят на улицы в надежде хоть как-то защитить своего "избранного президента", но все тщетно.

Жительница Румынии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e5fe1af-2f2a-4bd9-ad0a-3e5add768b89/conversions/90a4f8ec-11fa-4b89-8249-ce77cb2f981b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e5fe1af-2f2a-4bd9-ad0a-3e5add768b89/conversions/90a4f8ec-11fa-4b89-8249-ce77cb2f981b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e5fe1af-2f2a-4bd9-ad0a-3e5add768b89/conversions/90a4f8ec-11fa-4b89-8249-ce77cb2f981b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e5fe1af-2f2a-4bd9-ad0a-3e5add768b89/conversions/90a4f8ec-11fa-4b89-8249-ce77cb2f981b-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Они повышают наши налоги и сборы, хотят забрать нашу воду. Они собираются ввести налоги на воздух, которым мы дышим. Мы демократически избрали президента в декабре, когда они отменили выборы. Мы хотим спасти нашу страну", - сказала жительница Румынии.

Не слаще ситуация в Молдове - там активно готовятся к парламентским выборам. Блок "Победа" был успешно снят с гонки. Евгения Гуцул, символ сопротивления, прикладывает все силы, чтобы не оказаться за решеткой. Не поможет в этом деле и диаспора, проживающая в России (а это порядка 500 тыс. человек).

Молдавский МИД вновь хочет открыть для них всего два избирательных участка. Но про этот беспредел не расскажут местные СМИ - информационно поле практически зачищено. Ставленники и соратники Майи Санду уже вовсю празднуют победу.

Юлия Федорова, журналист (Молдова):

"К моей величайшей скорби, сегодняшнее телевидение стало местом удушья свободы слова и игнорирования здравого смысла, что немаловажно. Свободный и критически мыслящий журналист, честно исполняющий свой долг в поисках истины, оказался зажат со всех сторон "демократическим" государством".

Есть еще один поучительный материал - в этот раз уже про Германию. Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung анализирует текущую немецкую политику. Режим, установившийся в ФРГ, авторы издания называют "контролируемой демократией" - это когда не власть для народа, а народ для власти. В стране оттеснена на политическую обочину партия "Альтернатива для Германии", которую поддерживает четверть немцев, более того, эту организацию пытаются запретить. При этом вместо того, что обуздать миграционные потоки, больше тратить на развитие промышленности, а не армии, остановить деградацию экономики, чиновники делают все наоборот

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1325de24-681b-469f-b2be-73935002a632/conversions/4ebd739a-e2ba-4c6a-b1d6-aeacb585f8af-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1325de24-681b-469f-b2be-73935002a632/conversions/4ebd739a-e2ba-4c6a-b1d6-aeacb585f8af-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1325de24-681b-469f-b2be-73935002a632/conversions/4ebd739a-e2ba-4c6a-b1d6-aeacb585f8af-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1325de24-681b-469f-b2be-73935002a632/conversions/4ebd739a-e2ba-4c6a-b1d6-aeacb585f8af-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алис Вайдель, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии":

"В качестве венца насмешек, вы заявляете немцам, что им нужно больше работать. Нет, господин Мерц. Не трудолюбивые люди в нашей стране, страдающие от инфляции, дороговизны и высоких цен на энергоносители, обремененные налогами и сборами ненасытным расточительным государством, должны трудиться еще больше. Вы должны были сдержать свое слово, выполнить свой долг и перестать выбрасывать в окно деньги граждан, которые вам не принадлежат".