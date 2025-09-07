Нервная реакция западных стран на саммит ШОС свидетельствует о нежелании принять объективную реальность. Европейские, американские и британские политики уже давно живут в своем мире. Они отвыкли разговаривать и слушать собеседника.

Отбросив дипломатию, они используют диктат и подчинение. Вот только все это уже не работает. Страны - члены ШОС предложили миру новую формулу развития и взаимодействия. Она учитывает национальные особенности каждого государства и направлена на взаимовыгодное сотрудничество. Подробности в рубрике "Скриншот".

Однополярный мир окончательно завершил свое существование - так западные аналитики оценивают результаты саммита ШОС в Китае. Если раньше никто не готов был брать на себя ответственность за глобальное управление, и действительно многие рассчитывали на нормализацию международных отношений с сохранением лидирующей роли США с учетом жизненных интересов других игроков, то 1 сентября 2025 года все изменилось.

Встреча в Тяньцзине продемонстрировала решительность намерений и стремление к справедливости. Лидеры мирового большинства сказали свое слово в формировании образа будущего, где многообразие становится основой для единства и взаимного развития. На Западе все поняли буквально.

Дэвид Камру, старший научный сотрудник Центра международных исследований (CERI):

"Новая Ялта, которая разделила мир на две части: США с одной стороны и его так называемые союзники с другой, и Китай теперь заменяет Советский Союз в качестве злодея с другой стороны".

Small Talk лидера России Владимира Путина, главы КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендра Моди на полях саммита ШОС вызвал панику в странах западного блока. Эту беседу уже назвали публичной угрозой и демонстрацией силы. Лидеры шанхайской организации при этом никого ни в чем разубеждать не намерены и оправдываться тем более никто не планировал. Сформировалось даже четкое впечатление того, что подобные панические заявления в Пекине просто не услышали.

И вот отсутствие этой реакции и сосредоточенность на собственном проекте вызвали на Западе ощущение полного бессилия. Их привычный мир буквально рушится, и они это прекрасно понимают.

"Я был в Мюнхене на этой встрече по безопасности, которая проходит каждый год в феврале, когда вице-президент США заявил перед всеми. И я думаю, он сказал и на встрече НАТО, что в городе появился новый шериф. И он говорил о Дональде Трампе, - напомнил корреспондент швейцарской ежедневной газеты Blick во Франции и Европе Ричард Верли. - И когда вы смотрите на парад и видите эту серьезность, есть ощущение, что его не остановить. Я думаю, что настоящий шериф может быть не в Вашингтоне, а в Пекине".

Блоковое мышление и формирование макрорегионов - результаты провальной политики США на международной арене. Даже сегодня, когда в Белом доме признают стагнацию собственной экономики и рост научного отставания во многих сферах, политика сохраняется прежней. Вот только действовать, как раньше, уже не получается. Время однополярного мира ушло в прошлое. Есть альтернативные союзы и государства, способные сообща справляться с любым внешним давлением.

Эмма Эшфорд, старший научный сотрудник Центра Стимсона (США):

"Мы увидели пределы нашей способности заставлять другие страны делать то, что мы хотим, и это было в период крайнего доминирования США. Так что опять же, один из аргументов, которые я привожу в книге, заключается в том, что нам нужно думать о том, что по мере уменьшения нашего превосходства будет все труднее использовать принуждение для воздействия на другие страны. Нам нужно думать о других способах".

Страны ШОС в первую очередь декларируют свою открытость к сотрудничеству и хотят избежать риторики блоковой конфронтации. В буквальном смысле протягивают руку сотрудничества, предлагая торговать и совместно развивать технологии. Основным застрельщиком противостояния выступают как раз те, кто не может принять объективную реальность и живет вчерашним днем. Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках саммита ШОС обозначил многополярность как состоявшийся факт:

"Мы сегодня много говорим о многополярности, о том, что вот-вот завтра многополярность придет. Да нет, эта многополярность уже не стучится в двери, она уже пришла. И наше сегодняшнее заседание на родине нашей организации говорит о том, что эта многополярность наступила. ШОС и БРИКС становятся серьезным противовесом. Не во вред другим организациям - и "семеркам", и "двадцаткам", и так далее. Мы ни в коем случае даже не собираемся конкурировать с ними. Хотя жизнь заставит. Мы работаем во имя наших народов".