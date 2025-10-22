3.68 BYN
Произвол Вильнюса: автоперевозчики Литвы раскритиковали решение о закрытии КПП
Решение властей Литвы о закрытии пунктов пропуска на границе с Беларусью вызвало волну резкой критики со стороны профессионального сообщества.
Национальная ассоциация автоперевозчиков Linava, представляющая интересы более 700 транспортных компаний, заявляет, что этот шаг парализует критически важную отрасль и ведет к многомиллионным убыткам.
Для транспортного бизнеса время - это деньги. По оценкам президента Linava, каждый день простоя одного грузовика обходится перевозчику в 300 евро. При массовых заторах убытки отрасли исчисляются сотнями тысяч евро ежедневно.
В ассоциации подчеркивают, что "воздушный инцидент не должен становиться поводом для паралича автомобильных перевозок".
Подобные действия официального Вильнюса характеризуются как несоразмерные, поскольку они создают невыносимые условия для работников сектора, которые и без того сталкиваются с колоссальными логистическими трудностями.