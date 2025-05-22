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Конституционный суд Румынии утвердил результаты выборов президента страны

Конституционный суд Румынии утвердил результаты выборов президента страны

Конституционный суд Румынии утвердил результаты президентских выборов, которые прошли 4 и 18 мая. Об этом сообщает ТАСС.

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Как сообщило агентство Agerpres, решение было принято на торжественном заседании КС, где присутствовали избранный президентом Румынии Никушор Дан и врио главы государства Илие Боложан.

По информации агентства, в течение 24 ч для принесения присяги избранным президентом спикеры обеих палат парламента Румынии должны созвать депутатов и сенаторов на совместное заседание. Принесение присяги будет зафиксировано в специальной декларации парламента, которая будет означать начало выполнения обязанностей новым главой румынского государства.

В свою очередь проигравший президентские выборы Джордже Симион очень жестко высказался в адрес Конституционного суда за отказ аннулировать результаты второго тура. "Конституционный суд Румынии продолжил попытки государственного переворота! Все, что мы можем сделать, - это бороться", - написал румынский политик в соцсети Facebook.

Симион призвал граждан Румынии присоединиться к его Альянсу за объединение румын "сегодня или в ближайшие недели", а также в своем сообщении он разместил ссылку на сайт, где можно подать заявку на членство в его партии.

Ранее Джордже Симион сообщил о намерении обжаловать результаты голосования в Конституционном суде. Как утверждает политик, во время выборов действовал "целый механизм фальсификации", посредством которого независимому кандидату Никушору Дану были добавлены голоса. Он также заявил, что власти как минимум четырех стран - Франции, Польши, Молдовы и Испании - вмешивались в президентские выборы в Румынии, поддерживая его соперника. Однако судьи КС единогласно отклонили жалобу Симиона с требованием аннулировать результаты второго тура президентской гонки "как необоснованную".

Завершившиеся 18 мая в Румынии президентские выборы были повторными. По итогам второго тура Симион получил 46,4 % голосов, его соперник Дан - 53,6 %. Плановые выборы были прерваны в конце прошлого года Конституционным судом после того, как в первом туре 24 ноября 2024 года наибольшее число голосов получил кандидат-националист Кэлин Джорджеску. Решение было принято под предлогом незаконного финансирования кампании Джорджеску, хакерских атак на цифровую инфраструктуру, используемую в избирательном процессе, а также российского вмешательства. Как и следовало ожидать, обвинение России оказалось голословным.

Румыния