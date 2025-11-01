3.70 BYN
Кризис доверия: польские чиновники теряют поддержку граждан
Автор:Редакция news.by
Польская верхушка теряет поддержку граждан страны. Согласно последнему опросу общественного мнения, особенно заметно снижение доверия к главе МИД Радославу Сикорскому и премьеру польского режима Дональду Туску.
Оба политика потеряли по 3,5 % по сравнению с сентябрем.
Летит вниз и рейтинг Кароля Навроцкого. У президента польского режима уровень доверия в настоящее время составляет 47 % , что почти на 2 процентных пункта меньше, чем месяц ранее. При этом 42 % респондентов заявили о недоверии также вице-премьеру и министру обороны.
Во главе Польши сейчас находятся люди, которые абсолютно не думают о собственном народе, поэтому и результат такой.
Фото РИА Новости