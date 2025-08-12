Кризис на колесах: представители автобусных компаний протестуют в Риге

В Латвии на грани разорения находятся региональные автобусные компании. Их представители вышли 12 августа на акцию протеста в Риге.

Участники требуют компенсировать возросшие расходы, вызванные резким подорожанием топлива, запчастей, шин и обслуживания транспорта, а также акцизного налога на дизель.