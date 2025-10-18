Крупнейшая акция движения No Kings против политики Трампа охватила все 50 штатов США

Всего накануне на улицы США вышли почти 7 млн человек. Крупнейшая акция движения No Kings охватила все 50 штатов и более 2,7 тыс. городов. Протестующие выступали против действующей администрации и ухудшения финансового положения.

Американцы все чаще отказываются от гражданства США по политическим причинам. По данным The Washington Post, доля тех, кто рассматривает такой шаг, выросла с 30 % до 49 % за год. Если раньше основными мотивами были налоги и бюрократия, то теперь все заметнее недовольство правительством.